Montaione torna protagonista delle Notti dell'Archeologia con 'Villa tua pinus'

Montaione rinnova la propria adesione alla prestigiosa rassegna regionale Le Notti dell’Archeologia, che quest’anno propone il tema “Archeologia che unisce un mondo diviso” attraverso aperture straordinarie ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Giovedì 23 luglio alle ore 18, in località Muraccio, letteratura, musica dal vivo e archeologia si intrecceranno in una serata speciale: “Villa tua pinus”, a cura della compagnia teatrale “Oranona Teatro”.

Sarà un vero viaggio nel tempo, dove i grandi classici della tradizione latina dialogheranno con la storia del sito e con i reperti emersi dai vicini scavi dell’edificio romano in località Sant’Antonio. Le letture, accompagnate da interventi musicali dal vivo, attraverseranno le opere di Petronio, Orazio, Ovidio e Virgilio, rievocando atmosfere, miti e suggestioni che trovano riscontro nei ritrovamenti archeologici del territorio.

Le Odi e le Lettere di Orazio e le Bucoliche di Virgilio richiamano infatti il paesaggio che circonda Muraccio; i passi del Satyricon di Petronio evocano scene di vita quotidiana suggerite dai frammenti rinvenuti in loco. Il legame più diretto con le scoperte del sito arriva con Le Metamorfosi di Ovidio: il brano dedicato al mito di

Ercole è stato scelto per contestualizzare la statuetta della divinità ritrovata proprio nella vicina area archeologica.

La serata, ad ingresso gratuito, sarà arricchita da approfondimenti a cura degli archeologi, per offrire al pubblico una visione completa e coinvolgente del patrimonio storico di Montaione.

“Rinnoviamo anche quest’anno la nostra adesione alle Notti dell’Archeologia, una rassegna che valorizza il patrimonio storico e culturale del territorio e che Montaione sostiene con convinzione. L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per unire letteratura, musica e archeologia, offrendo al pubblico un’esperienza capace di raccontare la nostra storia in modo coinvolgente e accessibile”, così il sindaco di Montaione Paolo Pomponi e l’assessore alla cultura Francesca Pinochi.

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche tel. 0571699255 email turismo@comune.montaione.fi.it

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio turismo

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