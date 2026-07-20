Nuova sede per gli ambulatori della Rete PAS a Montespertoli

A partire da domani, 21 luglio 2026, gli Ambulatori della Rete PAS di Montespertoli saranno operativi nella nuova sede di Via Valerio Piazzini 5, a fianco della Casa di Comunità Aurelio Giomi.

Questo trasferimento completa il percorso di integrazione nel Polo della Salute di Montespertoli, dove già a marzo di quest'anno si era insediata la Pubblica Assistenza Croce d'Oro. Da domani anche gli ambulatori e i servizi della Rete PAS saranno tutti concentrati nella stessa sede, rafforzando così la rete socio-sanitaria a disposizione della comunità.

I servizi disponibili

Nella nuova struttura sarà possibile accedere ai nostri servizi specialistici dalle analisi di laboratorio alla podologia, dalla fisioterapia alla dermatologia, dalla oculistica alla psicologia, dall’ortopedia alla medicina estetica o dello sport.

Prenotazioni

Come di consueto, sarà possibile prenotare le prestazioni sanitarie attraverso il servizio PAS Cup Online, accessibile dal sito web della Rete PAS (consultando il sito web di Rete Pas o chiamando lo 055711111). Il trasferimento nella nuova sede rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di un Polo della Salute moderno, integrato e a servizio della cittadinanza, con l'obiettivo di garantire servizi sanitari di prossimità, efficienti e facilmente accessibili.

Fonte: Ufficio Stampa

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