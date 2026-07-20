Nuovo partner per il borgo di Castelfalfi

Il borgo di Castelfalfi apre una nuova fase del proprio percorso di crescita con l'ingresso di Discovery Land Company, società americana specializzata nello sviluppo e nella gestione di club residenziali e destinazioni di lusso. La partnership segna un nuovo capitolo per l'offerta ricettiva e immobiliare della frazione di Montaione. La notizia è stata riportata da Il Tirreno.

L'intesa ha dato vita al Tenuta Toscana Golf & Field Club, progetto che affiancherà all'offerta ricettiva, agricola e immobiliare già presente nel borgo un modello di membership esclusiva rivolto a una clientela internazionale.

L'investimento rientra nel piano di espansione europea di Discovery Land Company, che ha scelto la Toscana come prima destinazione italiana del proprio network, anche grazie al legame del fondatore Michael S. Meldman con il territorio. L'obiettivo è rafforzare la presenza di Castelfalfi nel mercato internazionale del turismo di lusso, integrando ospitalità, attività sportive ed esperienze legate al paesaggio e all'enogastronomia locale.

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