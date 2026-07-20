Lite tra due famiglie, 7 denunce in centro a Poggibonsi

Cronaca Poggibonsi
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri di Poggibonsi hanno denunciato sette persone dopo una lite nel centro tra due diverse famiglie. Il fatto è avvenuto il 16 luglio, la notizia è stata resa nota nelle scorse ore.

Le indagini e le perquisizioni hanno permesso di sequestrare armi da taglio, a aria compressa e a salve, usate presumibilmente nella lite.

Sono quindi scattate per denunce per le sette persone per i reati ipotizzati, a vario titolo, di lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di armi.

Notizie correlate

Poggibonsi
Cronaca
11 Giugno 2026

Rissa in piazza a Poggibonsi, denunciati sei minorenni

I Carabinieri hanno denunciato sei minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ritenuti responsabili di una rissa avvenuta la sera dell’1 aprile nel centro cittadino. Secondo [...]

Poggibonsi
Cronaca
23 Maggio 2026

Atti persecutori verso marito e moglie: 55enne nei guai

A Poggibonsi un uomo di 55 anni è stato raggiunto da una misura cautelare con divieto di avvicinamento nei confronti di una coppia di coniugi, vittima per mesi di presunti [...]

Pistoia
Cronaca
26 Marzo 2026

Scossa di terremoto in Toscana, sentita anche nel Cuoio e nell'Empolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 [...]



Tutte le notizie di Poggibonsi

<< Indietro

torna a inizio pagina