Lite tra due famiglie, 7 denunce in centro a Poggibonsi

I carabinieri di Poggibonsi hanno denunciato sette persone dopo una lite nel centro tra due diverse famiglie. Il fatto è avvenuto il 16 luglio, la notizia è stata resa nota nelle scorse ore.
Le indagini e le perquisizioni hanno permesso di sequestrare armi da taglio, a aria compressa e a salve, usate presumibilmente nella lite.
Sono quindi scattate per denunce per le sette persone per i reati ipotizzati, a vario titolo, di lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di armi.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Poggibonsi
Poggibonsi
Cronaca
11 Giugno 2026
I Carabinieri hanno denunciato sei minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ritenuti responsabili di una rissa avvenuta la sera dell’1 aprile nel centro cittadino. Secondo [...]
Poggibonsi
Cronaca
23 Maggio 2026
A Poggibonsi un uomo di 55 anni è stato raggiunto da una misura cautelare con divieto di avvicinamento nei confronti di una coppia di coniugi, vittima per mesi di presunti [...]
Pistoia
Cronaca
26 Marzo 2026
Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 [...]
<< Indietro