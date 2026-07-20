Lite tra due famiglie, 7 denunce in centro a Poggibonsi

I carabinieri di Poggibonsi hanno denunciato sette persone dopo una lite nel centro tra due diverse famiglie. Il fatto è avvenuto il 16 luglio, la notizia è stata resa nota nelle scorse ore.

Le indagini e le perquisizioni hanno permesso di sequestrare armi da taglio, a aria compressa e a salve, usate presumibilmente nella lite.

Sono quindi scattate per denunce per le sette persone per i reati ipotizzati, a vario titolo, di lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di armi.

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