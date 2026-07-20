"Danni, bravate e confusione di notte": la segnalazione arriva da Staffoli

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"Non ne possiamo più, finché si tratta di bravate possiamo anche chiudere un occhio ma ora la misura è colma". A Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno, è un'estate più calda del solito. Non tanto per il clima, ma per quello che succede quando fa buio. A raccontarlo sono alcuni residenti che ci tengono a rimanere anonimi: "Un gruppo di persone, supponiamo dei ragazzini, ha preso di mira le auto, gli arredi delle case e tutto quello che trovano. Hanno fatto danni e creano apprensione nelle persone".

Si tratterebbe, per ora, di cose di minore misura, in nessun caso ci sarebbero state - a quanto risulta - segnalazioni alle forze dell'ordine. Ma a Staffoli c'è un po' di malcontento per la situazione, basta vedere alcune segnalazioni nei gruppi cittadini. La zona maggiormente colpita sarebbe quella tra via Marx, via Marchetti, via Indipendenza, via del Vino, ma c'è chi segnala queste 'ragazzate' anche verso via Foscolo e via Milano. Non è chiaro se la mano sia sempre la stessa, è bene specificarlo.

"Rompono le cose per far abbaiare i cani, sono stati anche rimproverati ma la situazione è peggiorata" dice un residente. C'è chi rimprovera uno scherzo che viene fatto spesso ovunque, ovvero suonare i campanelli e scappare: "Ma non è gradevole subirlo di notte...". Un altro racconta di "vasi spaccati in terra e sporcizia lasciata davanti a casa", ma si segnalano anche "piccoli furti" come di stemmi di auto, portaombrelli e vari arredi come piante o altro.

Di nuovo un'altra abitante staffolese: "I casi di vandalismo non sono gravi ma comunque danno fastidio, perché si parla anche di danni alle auto, sono costosi da riparare e non è bello". E infine un appello: "Ci rivolgiamo a queste persone o alle loro famiglie, chiediamo di mettersi una mano sulla coscienza. Lo facciamo anche per tutelare gli anziani che vivono in questa zona"

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