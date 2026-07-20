Successo per Cerreto Street Wine e trattori d'epoca: altri eventi nel borgo

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Questo weekend concerto e la sfida culinaria tra le contrade del Palio

Un fine settimana da appalusi per "Medicea Wine Festival", il ricco contenitore di eventi promosso dal Comune di Cerreto Guidi, dalla Pro Loco e dalle numerose associazioni del territorio.

La 29^Esposizione dei Trattori d’Epoca si è dimostrata ancora una volta una tappa irrinunciabile per gli appassionati portando alla ribalta le splendide tradizioni del mondo contadino.

La specifica organizzazione dell’Esposizione è del G.A.C.E.B., il Gruppo Amatoriale Cottratori e Battitori, guidato da Sandra Maccanti, che con passione e entusiasmo ha fatto diventare Cerreto Guidi un punto di riferimento nella rievocazione dell’aratura. Intenso il programma delle due giornate con trattori arrivati da varie parti d’Italia. La sfilata e l’esposizione dei mezzi hanno richiamato interesse e curiosità per non parlare appunto del fascino unico dell’aratura in notturna sul Colle di San Zio.

Il fine settimana appena trascorso, è stato anche caratterizzato da Cerreto Street Wine. Nel cuore del borgo storico è stato allestito un apprezzato itinerario alla scoperta delle eccellenze enologiche di Cerreto Guidi e del territorio. È stato così possibile assaggiare le migliori etichette e garantire un viaggio gustativo a tutto tondo dove al vino si è affiancata una selezione di street food di qualità. Nell'ambito di Cerreto Street Wine sono stati inoltre proclamati i vini vincitori del Concorso Rubino Mediceo.

"È stato un fine settimana molto riuscito - commenta la sindaca Simona Rossetti - è bello vedere ripagato l’impegno nostro e di tutte le associazioni. È importante, come nel caso dei trattori, preservare le tradizioni e tramandarle ai più giovani. Ed è importante valorizzare il vino, uno dei prodotti del territorio, mettendolo in relazione con il paesaggio e la cultura. Ringrazio tutti coloro che in forme diverse si sono messi a disposizione per consentire il successo di queste manifestazioni".

E non finisce qui, perché il prossimo fine settimana regalerà ancora emozioni, venerdì 24 luglio con il concerto "Parlami d’amore Mariù", in Piazza Dante Desideri a cura dell’Associazione Orfeo in Scena e sabato 25 luglio con il "Mestolo d’oro" la disfida culinaria tra le contrade del Palio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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