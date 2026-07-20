Temporali, vento e grandinate: codice giallo nella Toscana centro nord

La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di domani, martedì 21 luglio. L’aumento dell’instabilità, spiega in una nota la Regione Toscana, porterà piogge e temporali anche forti, associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro settentrionali della regione.

Per queste zone la Soup, Sala operativa unica della protezione civile regionale, ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte della giornata di domani, martedì 21 luglio.

La Protezione Civile raccomanda, come sempre, di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua e seguire le indicazioni delle autorità. Consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze informa dell'allerta gialla per temporali forti su tutto il territorio metropolitano per martedì 21 luglio. Previsto un peggioramento con precipitazioni a carattere temporalesco. Fenomeni localmente anche di forte intensità associati a colpi di vento e grandinate.

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