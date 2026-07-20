Terme di Casciana, il via al bando per la concessione e la gestione dello stabilimento

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La procedura per individuare un nuovo gestore delle terme di Casciana si concretizza. Il bando per l’affidamento della concessione di coltivazione delle acque termali di Bagni di Casciana, nel Comune di Casciana Terme Lari, e per l’affitto del ramo dell’azienda gestrice dello stabilimento termale sarà presentato mercoledì 22 luglio, alle 13.30, nel corso di una conferenza stampa in programma a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo 10 a Firenze.

A intervenire saranno l’assessore regionale con delega alle terme Leonardo Marras, il sindaco di Casciana Terme Lari Paolo Mori, l’assessore alle società partecipate del Comune di Casciana Terme Lari Sandro Francalanci e l’amministratore di Bagni di Casciana Srl Rolando Pampaloni.

Fonte: Regione Toscana

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