Ticket ed esenzioni, ecco cosa controllare sulla ricetta

Basta una verifica di pochi secondi per evitare attese inutili, nuove richieste al medico o il pagamento di somme non dovute. È da questo principio che nasce la campagna informativa promossa dall’Azienda USL Toscana centro per aiutare i cittadini a gestire correttamente le prescrizioni sanitarie e le prenotazioni delle prestazioni.

L’iniziativa punta l’attenzione su alcune informazioni spesso considerate scontate ma che possono fare la differenza nel percorso di accesso ai servizi. In particolare, l’Azienda ricorda che il codice di esenzione deve essere riportato direttamente dal medico sulla ricetta. Se l’esenzione non è presente al momento della prescrizione, il personale degli sportelli non può aggiungerla successivamente e il cittadino sarà tenuto al pagamento del ticket previsto.

Un altro aspetto riguarda la validità dell’impegnativa. Le prestazioni devono essere prenotate entro 180 giorni dalla data della prescrizione. Superato questo termine la ricetta perde validità e non può più essere utilizzata per effettuare la prenotazione.

Per questo motivo l’invito rivolto agli utenti è semplice: controllare sempre la ricetta appena viene consegnata dal medico, verificando che tutti i dati siano corretti e completi, compresa l’eventuale esenzione.

Per diffondere queste informazioni in modo capillare, l’Azienda USL Toscana centro ha predisposto poster e locandine che saranno affissi nei punti di maggiore affluenza delle strutture sanitarie aziendali. L’obiettivo è fornire indicazioni chiare e immediate, favorire un accesso più agevole ai servizi e ridurre gli inconvenienti che possono emergere durante le procedure di prenotazione e accettazione.

Tutte le informazioni su come prenotare sono disponibili anche sul sito web dell’Ausl Toscana centro nella pagina Cosa serve per prenotare, accedendo dalla Home page in Come fare per… Prenotare visite ed esami quindi Prenotare un esame o visita.

Per una maggiore diffusione, le informazioni saranno disponibili anche sui canali social ufficiali dell’Ausl Toscana centro.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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