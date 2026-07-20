Torna attiva la Ztl notturna nel centro storico di San Miniato

A partire da oggi, lunedì 20 luglio 2026, viene riattivata la Zona a Traffico Limitato (ZTL) "B" notturna nel centro storico di San Miniato. Come informa il Comune il provvedimento di riattivazione arriva in seguito al ripristino dell'ascensore del parcheggio di Fonti alle Fate (Cencione), tornato in funzione. Il servizio era stato precedentemente sospeso (il 20 giugno, al naturale avvio) proprio per agevolare l'accesso al centro storico in attesa della riparazione dell'impianto di risalita.

Di seguito i dettagli della riattivazione:

Orari di vigenza: La ZTL "B" sarà attiva tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 01:00 (orario previsto per il periodo dal 20 giugno al 31 luglio).

Varchi interessati: Tornano pienamente operativi i varchi elettronici di 01_DON MINZONI e 05_GARIBALDI.

Aree coinvolte: la Zona B comprende Corso Garibaldi (dall'intersezione con Piazza Alighieri a via Conti), viale XXIV Maggio, via Don Minzoni, Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, Piazza del Duomo, Piazza Mazzini, via Rondoni e via Dei Mangiadori.

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