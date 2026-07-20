'Toscana, terra d'Europa': Bonaccini e Mazzeo ospiti della Festa de l'Unità di San Miniato

La Toscana e il suo ruolo nella costruzione di un’Europa più forte, giusta e vicina ai territori saranno al centro dell’incontro pubblico “Toscana, terra d’Europa”, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18.30 alla Festa de l’Unità di San Miniato Basso.

A confrontarsi saranno Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed europarlamentare, e Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e membro del Comitato europeo delle Regioni.

L’incontro offrirà l’occasione per discutere delle principali sfide che attendono l’Unione europea e delle loro ricadute concrete sulle comunità locali: dalla difesa della pace e della democrazia agli investimenti per lo sviluppo, dalla tutela del lavoro alla transizione ecologica, fino al ruolo delle Regioni nella definizione delle politiche europee.

A intervistare Bonaccini e Mazzeo sarà Lisa Ciardi, giornalista de La Nazione. L’iniziativa sarà introdotta da Giovanni Russo, segretario provinciale del Partito Democratico di Pisa.

L’appuntamento è alla Casa Culturale di San Miniato Basso, in via Giuseppina Pizzigoni 10.

L’incontro è aperto a tutte e a tutti.

Fonte: Ufficio stampa

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