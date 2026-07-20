Tramvia linea Leopolda-Le Piagge, al via i lavori. Funaro: "Intervento molto sentito dai cittadini"

"E' un intervento che è molto sentito dai cittadini che da tempo aspettavano un collegamento con una zona strategica della città e importante come questa. Oggi iniziamo con tutta la parte delle opere propedeutiche, la parte della cantierizzazione, per poi andare avanti con con il cronoprogramma", sono le parole della sindaca di Firenze Sara Funaro, presente questa mattina in via del Camposanto per la posa della prima pietra oggi per i lavori della linea 4.1 della tramvia Leopolda-Piagge a Firenze.

Una linea, ricorda Funaro, che permetterà in 21 minuti di collegarsi "praticamente dal centro della città alla zona più estrema del Quartiere 5, per cui una risposta vera di mobilità sostenibile per i nostri cittadini".

I lavori, secondo il cronoprogramma, dovrebbero terminare nell'arco di due anni e mezzo.

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