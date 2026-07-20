Vespa, torna la tappa notturna Pisa-Lucca-Abetone

Prende il via da Pisa uno degli appuntamenti più attesi del panorama vespistico italiano. Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 il Vespa Club Pisa organizza la 12ª Tappa Notturna Pisa–Lucca–Abetone – Memorial Mauro Bellatreccia, una manifestazione che attraversa i percorsi più suggestivi della Toscana, realizzata con la collaborazione Confcommercio Pisa insieme ai partner Croce Rossa Italiana – Comitato di Pisa, Pro Loco Abetone, Motorteam e Motornext.it, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Abetone Cutigliano.

La 12ma edizione è dedicata alla memoria di Mauro Bellatreccia, consigliere onorario e figura che ha lasciato un segno importante nella storia del Vespa Club Pisa, scomparso lo scorso 31 marzo.

“Organizziamo questo appuntamento ogni due anni, quindi sono ormai 24 anni, coinvolgendo più di 250 vespisti da tutta Italia” - spiega il presidente del Vespa Club Pisa Paolo Lazzerini “Molti vespisti stanno già soggiornando a Pisa in questi giorni e sabato si cimenteranno in quello che è un vero e proprio tragitto che ripercorre e rievoca il percorso effettuato dai collaudatori Piaggio che con le loro Vespe uscivano dai cancelli dello storico stabilimento che sorgeva nel quartiere cittadino di Porta a Mare per dirigersi al Passo dell’Abetone. La 12esima edizione è dedicata a Mauro Bellatreccia, carissimo amico e punto di riferimento del Vespa Club di Pisa, responsabile tecnico per Piaggio e tra i membri dell'equipaggio che partecipò come supporto tecnico ai vespisti che parteciparono alla Parigi-Dakar del 1980. Dopo la pensione si è distinto per passione e grande attaccamento al Vespa Club di Pisa e teniamo particolarmente al suo ricordo”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione i familiari di Mauro, Maurizio Bellatreccia con la moglie Sabrina Benedetti e la mamma Rita Ricci, che ringraziano “il Vespa Club Pisa per avere tenuto viva la memoria di Mauro attraverso questa importante iniziativa”.

“Manifestazioni come la tappa notturna Pisa–Lucca–Abetone rappresentano molto più di un evento sportivo o motoristico: sono un'opportunità straordinaria per valorizzare il nostro territorio, promuovere il turismo e sostenere le nostre attività” - afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - “Il raduno richiama appassionati da tutta Italia, offrendo loro l'occasione di scoprire le eccellenze del nostro territorio con ricadute positive per il commercio, la ristorazione e l'accoglienza, siamo orgogliosi di affiancare il Vespa Club Pisa in un appuntamento che unisce tradizione, passione e promozione del territorio”

L’evento prenderà il via dalle 15 di sabato 25 luglio con le registrazioni dei partecipanti presso lo Chalet Caffetteria Bistrot, all’inizio del viale delle Piagge. Alle 17.30 la partenza in direzione Lucca, attraversando i Lungarni e il centro cittadino, per poi proseguire verso Borgo a Mozzano, dove è prevista una sosta con ristoro. Il cuore della manifestazione sarà l’ascesa notturna al Passo dell’Abetone, affrontata in due gruppi con assistenza tecnica e sanitaria lungo tutto il percorso.

L’arrivo è previsto in località Le Piramidi, seguito da un ristoro caldo e dalla cerimonia di premiazione presso il Bar Lupo Bianco. Il rientro verso Pisa avverrà nelle prime ore di domenica 26 luglio, con un’ulteriore sosta al suggestivo Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

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