A Prato la dottoressa Samantha Vellei alla guida della SOSD

La dott.ssa Samantha Vellei ha assunto l’incarico di direttrice della Struttura Organizzativa Semplice Dipartimentale (SOSD) di Chirurgia mini-invasiva del retto extraperitoneale e della pelvi, afferente al Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche dell’Asl Toscana centro.

La struttura, che ha sede all’ospedale Santo Stefano di Prato diretto dalla dott.ssa Maria Teresa Mechi, nasce per offrire un riferimento altamente specialistico nella diagnosi e nel trattamento dei tumori del retto extraperitoneale e della pelvi, patologie particolarmente complesse che richiedono competenze dedicate, un approccio multidisciplinare e l’impiego delle tecnologie chirurgiche più avanzate.

La SOSD punterà, infatti, a sviluppare modelli di cura sempre meno invasivi e sempre più personalizzati, integrando chirurgia laparoscopica e robotica, ricerca clinica, formazione continua e una stretta collaborazione multidisciplinare. L’obiettivo è offrire ai pazienti trattamenti oncologicamente efficaci, riducendo l’impatto dell’intervento chirurgico e migliorando il recupero funzionale e la qualità di vita dei pazienti.

La scelta della dottoressa Vellei premia un percorso professionale costruito nel tempo attraverso attività clinica, formazione internazionale, ricerca scientifica e innovazione organizzativa. Quarantasei anni, laureata e specializzata all’Università degli Studi di Firenze, ha completato la propria formazione con fellowship presso centri di eccellenza europei di Londra e Barcellona. Dal 2017 fa parte della Chirurgia Generale dell’ospedale Santo Stefano, diretta dal dottor Stefano Cantafio, dove ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della chirurgia mini-invasiva, acquisendo una profonda conoscenza dell’organizzazione ospedaliera e delle esigenze assistenziali del territorio. Nel corso della sua carriera ha indirizzato la propria attività verso la chirurgia mini-invasiva dell’apparato digerente, con una particolare specializzazione nella chirurgia oncologica del tratto gastrointestinale. Ha maturato una consolidata esperienza nelle tecniche laparoscopiche e robotiche applicate al trattamento dei tumori del retto e dello stomaco. Accanto all’attività operatoria svolge un’intensa attività scientifica e didattica. È relatrice in congressi nazionali e internazionali, autrice di pubblicazioni scientifiche e referente di progetti dedicati all’innovazione chirurgica e alla formazione.

“Ricevo questo incarico con grande orgoglio e con un profondo senso di responsabilità - dichiara la dottoressa Samantha Vellei - La nuova SOSD rappresenta un’opportunità per sviluppare un progetto di chirurgia altamente specialistica, fondato su innovazione, multidisciplinarietà, ricerca e formazione, con l’obiettivo di offrire ai nostri pazienti percorsi di cura sempre più avanzati e personalizzati.”

“La nomina della dottoressa Vellei rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e, allo stesso tempo, un investimento sul futuro della nostra Chirurgia - sottolinea il dottor Stefano Cantafio - La sua competenza ed esperienza nelle tecniche mini-invasive consentiranno di consolidare un percorso altamente specialistico dedicato ai tumori del retto e della pelvi, rafforzando ulteriormente l’offerta chirurgica aziendale”.

“L’istituzione della nuova SOSD conferma la volontà dell’Azienda di investire nelle alte specialità e nell’innovazione organizzativa – evidenzia il dottor Stefano Michelagnoli, direttore del Dipartimento delle Specialistiche chirurgiche dell’Asl Toscana centro - Si tratta di un progetto che valorizza professionalità di alto livello e l’organizzazione dei percorsi di cura, con l’obiettivo di offrire ai pazienti trattamenti sempre più efficaci, sicuri e personalizzati”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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