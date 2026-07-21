A Santa Maria a Monte la 'Notte Bianca dei DJ'

Portare la musica in più punti possibili del centro storico, costruendo un vero e proprio percorso sotto le stelle, capace di attraversare generi ed epoche differenti. È questa l’idea alla base della Notte Bianca dei DJ, in programma martedì 28 luglio a Santa Maria a Monte.

L’obiettivo è mostrare anche la versatilità raggiunta dalla figura del DJ contemporaneo, oggi capace di mixare oltre cinquant’anni di storia della musica e di trasformare la tradizionale selezione musicale in un’esperienza audiovisiva, grazie all’utilizzo dei videoclip.

L’idea di “far ballare il borgo” è nata da Massimiliano Bernardini, cittadino doc di Santa Maria a Monte, che ha presentato il progetto all’Amministrazione comunale e alla Pro Loco. Successivamente, Alessandro Matteoli, in arte Spazialex DJ, ha coinvolto la comunità nazionale dei Digital Jockey e il gruppo Facebook “DJ che aiutano DJ”, raccogliendo adesioni da ogni parte d’Italia.

Per una notte, Santa Maria a Monte diventerà così un punto di riferimento nazionale per il mondo del DJing e del divertimento sano.

La Pro Loco, attraverso il lavoro di Valentina Novi, ha predisposto un ricco programma di iniziative collaterali: street food, mercatini, giochi per bambini e musei aperti. Sarà inoltre disponibile un servizio gratuito di bus navetta dal campo sportivo di Ponticelli, pensato per agevolare l’accesso al centro storico.

Il regista Fabio Rossitto realizzerà un docufilm dedicato alla manifestazione. Il taglio del nastro è previsto alle 21.30, alla presenza del sindaco Manuela Del Grande e del DJ internazionale Mario Più, ma il borgo inizierà ad animarsi già dalle 18 e continuerà a ballare fino a notte inoltrata.

A collegare e animare i diversi palchi saranno il vocalist napoletano MC Enzo T. e le performer e drag queen del Penelope Sexy Disco.

Dodici show nel cuore del centro storico

La manifestazione si articolerà in dodici postazioni, ciascuna caratterizzata da una propria identità musicale e artistica.

Show n. 1 – Videodiscoteca

In Piazza del Comune prenderà vita la Videodiscoteca. Insieme a Spazialex saranno presenti il guru del videomix Bazzooka, in arrivo dal Lago d’Iseo; Tommy Stocca da Verona; Nuwanda da Firenze; Arjuna da Venezia; Energy da Grosseto; Gigi Intini da Bari; Ciancia da Roma; Luca B da Milano; Franco Pizzo da Cuneo; Ciaps da Bologna; Cioce da Ferrara, tra i primi influencer del settore, e il CEO di VirtualDJ Italia Max Mora, da Tortona.

Show n. 2 – Piazza della Vittoria

Ad animare la postazione saranno Carlo Capuzzo da Verona, Christian De Curtis da Pistoia, Giò Guidetti da Lucca, Emilio Bali da Pesaro, Palm dalle Marche, Lorenzo Giardina, Evolux DJ da Lugo, Tommy DeBaart e altri artisti.

Show n. 3 – Elettroshock alla Rocca

Sulla suggestiva terrazza della Rocca prenderà vita l’Elettroshock di Antonio Fenicelli, in arrivo da Vicenza. Dalla Sardegna arriveranno Filippo Carrusci e Niko Z, ai quali si aggiungeranno GKO, Mike Klove e Filippo Torino.

Show n. 4 – I content creator nazionali

Una postazione di particolare rilievo sarà quella dedicata ai content creator nazionali: Euro Gala, Cris Tommasi, Peter DJ, giovanissimo talento di soli 14 anni, InsideFore, NuelSooN e DPJ. I numeri raggiunti dai loro canali social, in particolare su YouTube, rappresentano il loro miglior biglietto da visita.

Show n. 5 – Hospitality

L’area Hospitality ospiterà Radio Emotions, DJ Pat e la CEO di NG Eventi, Giulia La Marca, affiancati da MirkoMix.

Show n. 6 – Musica latina

In Piazza della Chiesa sarà protagonista la musica latina. Da Cuneo arriverà Elisa Bertone, affiancata da Robacoba DJ e Randy DJ, con l’animazione della Full Feeling Dance 2.

Show n. 7 – Musica nel Borgo 1

Proseguendo nel centro storico, si esibiranno Luca Pigatto DJ da Bassano del Grappa, Zeta22Soundsystem by Luca Baglini da Cascina, Frank Taormina dalla Sicilia e Manlio Didimi DJ dalle Marche. L’animazione vocale sarà affidata a Luca Jay The Voice.

Show n. 8 – Musica nel Borgo 2

La seconda postazione di “Musica nel Borgo” vedrà protagonisti The Happy Monster, al secolo Giuseppe Panuccio, da Lodi; Paolo Polimeni da Torino; Djenio da Torino e Salvatore Power DJ da Capua.

Show n. 9 – Italodance

Uno spazio interamente dedicato all’Italodance accoglierà Genna da San Marino, Tomma da Cesena, Gabro da Aprilia e Jacob da Cesena.

Show n. 10 – Il sound della Capitale

All’ingresso del borgo risuonerà il sound della Capitale. Direttamente da Roma arriveranno JeanLouis DJ, Cristian D’Eliseo, DJ Clio, DJ Nap, DJ Gio, DJ FaaB, Daniele D’Eliseo e Gianluca F.D.

Show n. 11 – iDISCOSTORIA

Il palco di iDISCOSTORIA riunirà Luz da Ferrara, Alex Gomma da Pisa, Carlo Raffalli da Livorno, Walter Demi da Lucca, i Common Sense, rappresentati da Enrico Citi e Digo, e il trio della Valdera formato da Francesco Buffa, Walter Consoloni “Biafra” e Corrado Monti. Completeranno la formazione Perugino DJ e Pierino Vee, da Livorno.

Ospite speciale sarà Alex Kardo, che presenterà il nuovo brano “Macumba”.

Nel corso dello spettacolo sarà inoltre dedicato un ricordo speciale a Paolo “Barbaro” Show DJ e Claudio Nildi DJ, due storici protagonisti della scena musicale recentemente scomparsi.

Show n. 12 – I DJ resident

A chiudere il percorso saranno i DJ resident di Santa Maria a Monte: Jackie DJ, Giancarlo Fogli DJ e Max Rugiati DJ.

Gli artisti e gli ospiti coinvolti saranno, tuttavia, ancora più numerosi. La Notte Bianca rappresenterà infatti anche una grande occasione d’incontro per i membri di “DJ che aiutano DJ”, gruppo Facebook che conta circa 30 mila iscritti.

Fonte: Ufficio Stampa

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