Al Teatro Romano di Fiesole torna lo spettacolo 'E lasciatemi divertire! - Un omaggio a Paolo Poli'

Rinviato per maltempo lo scorso 29 giugno, torna al Teatro Romano di Fiesole lo spettacolo "E lasciatemi divertire! – Un omaggio a Paolo Poli", con Maria Cassi e Leonardo Brizzi, produzione Teatro popolare d’arte. Il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio, alle ore 21:15.

Una serata dedicata alla memoria di Paolo Poli, tra poesia, comicità e quella leggerezza intelligente che ha reso unico il suo teatro. Sul palco, Maria Cassi e Leonardo Brizzi rendono omaggio a uno dei protagonisti più originali della scena italiana.

I biglietti già acquistati per la data del 29 giugno restano validi anche per il nuovo appuntamento del 24 luglio, senza necessità di alcuna operazione da parte del pubblico. I biglietti non ancora acquistati sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole oppure online: https://www.ticketone. it/event/maria-cassi-e- leonardo-brizzi-e-lasciatemi- divertire-teatro-romano- fiesole-21543598/

Fonte: Teatro Romano di Fiesole

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