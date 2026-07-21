Auto in fiamme a Castelfranco di Sotto, nessun ferito

Auto in fiamme questo pomeriggio a Castelfranco di Sotto: intorno alle 15.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in centro nei pressi di piazza Lelio Basso dove una macchina, per cause in corso di accertamento, si è incendiata. Il conducente, avvertendo un forte odore di bruciato, è riuscito a fermare il mezzo a margine della strada. Nessuna persona è rimasta ferita.
I vigili del fuoco, intervenuti con due automezzi antincendio, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il luogo dell'intervento.
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