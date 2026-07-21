Autori e autrici di Certaldo cercasi: appuntamento alla Festa de L'Unità

La Festa de L’Unità di Certaldo si arricchisce quest’anno di un programma dedicato ai libri, alla lettura inclusiva e ai talenti del territorio. Un percorso culturale pensato per famiglie, bambine e bambini, appassionati di scrittura e autori locali, con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza creativa che ruota attorno alla nostra comunità.Autori di Certaldo cercasi! La Festa de L’Unità ospiterà una serata dedicata agli autori e alle autrici del territorio: “Poeti e scrittori di Certaldo”, un cerchio di condivisione aperto a chiunque abbia pubblicato un libro – di qualsiasi genere e con qualsiasi casa editrice.

La serata è prevista per lunedì 3 agosto alle ore 19.00.

Negli ultimi anni è emersa con forza la presenza di un vero patrimonio umano e librario: libri per l’infanzia, poesia, narrativa, arte, saggistica. Un fermento culturale che merita di essere valorizzato. Il PD Certaldo ha voluto programmare e coordinare una serata dedicata proprio a questo mondo creativo, per dare voce alle storie, alle opere e alle idee che nascono nella nostra comunità.

Invito ufficiale agli autori e alle autrici: chi desidera partecipare può contattare l’organizzazione per entrare a far parte della serata “Poeti e scrittori di Certaldo”.

Sarà un’occasione preziosa per incontrarsi, conoscersi e scoprire insieme quanti libri e quanti argomenti possiamo valorizzare.

Il CoccoMiao coraggioso giramondo torna a Certaldo! Giovedì 6 agosto, alle 19.00, la Festa de L’Unità ospiterà una serata speciale dedicata al personaggio creato da Lucia Mostardini e illustrato da Damiano

Salvadori: il CoccoMiao, metà gatto e metà coccodrillo, protagonista di avventure buffe e sorprendenti. L’incontro prevede una lettura e laboratorio gratuito per bambine e bambini, un momento di gioco e creatività per scoprire insieme cosa combinerà questa volta il nostro CoccoMiao, accompagnato dall'autrice Lucia Mostardini e da Pietro, il più grande amico del CoccoMiao e protagonista della storia. Tra risate, divertimento e tante sorprese, sarà anche l’occasione per conoscere da vicino cos’è un inbook e sperimentare la lettura in CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa, un approccio che rende i libri più accessibili e inclusivi per tutti.

Fonte: Ufficio Stampa

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