Avis Bagno a Ripoli dona dieci copie di un libro per bimbi al reparto di Pediatria dell'Annunziata

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Con la protagonista il miracolo del dono. Il dottor Mirri: "Grati per l’opportunità data di allietare i nostri piccoli ospiti"

Firenze – È una bimba piccola e fragile ma che piccoli gesti di generosità, la aiuteranno a ritrovare forza e fiducia, la protagonista del libro che Avis di Bagno a Ripoli, ha donato alla Pediatria dell’ospedale Santa Maria Annunziata.

 Oltre alla parte testuale, la pubblicazione offre anche una sezione interattiva che può dar luogo a diverse attività e spunti educativi. Per questo nel numero di dieci copie, il libro andrà a popolare gli scaffali del reparto dell’Annunziata, diretto da Gianpaolo Mirri, presente ieri pomeriggio alla consegna dei libri. Con lui anche la Direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino e la presidente di Avis Bagno a Ripoli, Veronica Burrini.

 Ringraziamo Avis per questa donazione – ha dichiarato Mirri – che darà la possibilità ai bimbi del reparto non solo di leggere o di sfogliare il libro con le sue immagini ma anche di intraprendere piccole attività ludiche insieme agli operatori o agli accompagnatori”.

 Ringrazio l'associazione che come territorio supporta l'ospedale – ha sottolineato Elettra Pellegrino - collaborando in sinergia con le altre realtà locali e con la comunità, attraverso un gesto che accende la fantasia dei bambini ed insegna loro il valore della generosità e della solidarietà fin da piccoli”.

 Avis è presente all’interno dell’Annunziata con i suoi volontari. L’accoglienza è presso il Centro Trasfusionale di sangue dell’ospedale.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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