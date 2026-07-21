Camion carico di frutta si ribalta sulla SR65 a San Piero a Sieve, conducente soccorso

Un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta si è ribaltato nella serata di lunedì 20 luglio lungo la SR65, in prossimità della rotatoria prima di San Piero a Sieve, in località La Luna.

L'allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso al conducente del camion.

Durante l'intervento la circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di emergenza. La viabilità è stata successivamente riaperta.

A seguito del ribaltamento, i vigili del fuoco sono intervenuti anche per arginare e mettere in sicurezza uno sversamento di gasolio proveniente dal motore della cella frigorifera del rimorchio, evitando ulteriori rischi per la carreggiata e l'ambiente.

Le operazioni sono proseguite con l'arrivo di due autogru, una dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e una privata, impiegate per il recupero e il riposizionamento del mezzo pesante. L'intervento è ancora in corso.

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