Caos e musica alta, licenza sospesa per 30 giorni a due locali del litorale pisano

Cronaca Pisa
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Provvedimenti del questore per un locale di Calambrone e uno di Marina di Pisa. Contestate criticità per ordine pubblico, rumori notturni ed autorizzazioni

Il questore di Pisa ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni nei confronti di due locali del litorale pisano, uno situato a Calambrone e l'altro a Marina di Pisa, applicando l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per il locale di Calambrone, il provvedimento è stato adottato al termine di un'attività istruttoria che ha evidenziato il ripetersi di situazioni ritenute lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli eventi organizzati avrebbero provocato episodi di degrado urbano, musica ad alto volume fino a notte fonda, disturbo della quiete pubblica e numerosi interventi delle forze dell'ordine per ripristinare la situazione.

Nel caso del locale di Marina di Pisa, invece, la sospensione è stata motivata dalla reiterata organizzazione di eventi di pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni. L'attività di controllo avrebbe evidenziato una sistematica elusione delle procedure previste dalla normativa, con potenziali ripercussioni sull'ordine pubblico e sulla sicurezza delle persone.

Nel corso dei controlli sul litorale, le autorità hanno inoltre ispezionato altri esercizi pubblici. In tre casi è stata disposta la sospensione dell'utilizzo degli impianti di cucina per irregolarità rispetto alla normativa sulla prevenzione incendi, mentre la polizia locale ha contestato ulteriori violazioni amministrative

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