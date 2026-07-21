In Italia il 71% delle case è accessibile alle famiglie, a Firenze solo il 46%

Economia e Lavoro Firenze
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La casa accessibile in Toscana è sempre più difficile da trovare, soprattutto nei principali centri urbani. Secondo Idealista, se a livello nazionale il 71% degli alloggi adatti a una famiglia risulta economicamente accessibile a un nucleo con reddito medio, il quadro cambia sensibilmente nelle città toscane, dove la pressione della domanda e l'aumento dei prezzi riducono in modo significativo le possibilità di acquisto.

Il caso più evidente è quello di Firenze, dove appena il 46% delle abitazioni con almeno tre locali è alla portata di una famiglia con reddito medio. Una quota che colloca il capoluogo toscano tra i grandi mercati meno accessibili d'Italia, allo stesso livello di Milano e ben al di sotto della media nazionale. Qui l'incremento dei valori immobiliari, alimentato anche dalla forte attrattività turistica e internazionale della città, ha superato la crescita del potere d'acquisto delle famiglie.

Diversa la situazione nel resto della regione, anche se non mancano criticità. Lucca si colloca attorno al 50% di accessibilità, un dato che la inserisce tra i mercati più complessi del Paese. Il peso della domanda legata al turismo e alle seconde case continua infatti a incidere sull'equilibrio tra prezzi e redditi, rendendo sempre più difficile l'accesso alla proprietà per le famiglie residenti.

Il confronto tra le città toscane evidenzia così lo stesso paradosso osservato a livello nazionale: le aree che concentrano occupazione, servizi e opportunità sono anche quelle dove acquistare una casa è più difficile. L'accessibilità abitativa, infatti, non dipende esclusivamente dal reddito delle famiglie, ma soprattutto dal rapporto tra redditi e valori immobiliari. Dove la domanda è elevata e i prezzi crescono rapidamente, anche redditi relativamente più alti non bastano a garantire un accesso agevole al mercato.

La Toscana si conferma quindi una delle regioni in cui il tema dell'accessibilità abitativa è particolarmente rilevante, soprattutto nei territori a maggiore attrattività economica e turistica, dove il mercato immobiliare continua a correre più velocemente della capacità di spesa delle famiglie.

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