A Castelfranco di Sotto l'ordinanza a tutela degli animali d'affezione nel periodo estivo

L'estate è arrivata e il caldo eccessivo di questi giorni è pericoloso anche per gli amici a quattro zampe e più in generale per gli animali d'affezione. Lo Stato e la Regione Toscana hanno messo a punto una serie di leggi che tutelano e proteggono gli animali, la più recente è la legge del 6 giugno del 2025 varata dal governo Meloni che riconosce gli animali d'affezione come esseri senzienti, questo significa che possono soffrire proprio come noi e che chi ne causa la sofferenza è perseguibile legalmente.

Il sindaco di Castelfranco Fabio Mini, a tutela del benessere animale, ha deciso di emanare un'ordinanza in cui richiama i principi giuridici a loro tutela, i comportamenti vietati ai proprietari e le eventuali sanzioni o denunce che possono colpire i trasgressori. "Troppo spesso chi prende un animale d'affezione, lo tiene senza le dovute accortezze. A fronte di molti proprietari premurosi, vi sono anche persone che magari per ignoranza o superficialità non si rendono conto di cosa significa dover accudire un animale e il periodo estivo per gli amici a quattro zampe e in generale per tutti gli animali domestici, è il più pericoloso. Trent'anni fa il tema erano gli abbandoni nel periodo estivo, perché la gente andava in ferie e non sapeva come gestire l'animale che aveva preso nella stagione invernale, questa criticità oggi fortunatamente è molto attenuata, rimane però il problema di custodirli garantendo loro un benessere in tutte le stagioni dell'anno, in particolare in questo periodo, dove il caldo opprimente è un problema anche per loro e spesso l'incuria dei proprietari può sfociare anche in episodi gravi. Quindi mi è sembrato un gesto di civiltà richiamare alcune norme di comportamento a tutela di tutti gli animali d'affezione".

Nell'ordinanza del sindaco Mini, si ricorda fin dal primo punto, che è vietato lasciare cani, gatti e altri animali d'affezione, su terrazzi, balconi o pertinenze dell'abitazione scoperte, quando le condizioni climatiche possano causarne sofferenza o la morte. Il sindaco ha anche stabilito che è vietato vendere o acquistare gli animali, nelle ore centrali della giornata e comunque tra le 11 e le 17. Nella disposizione sindacale si fa anche riferimento al divieto di esporli direttamente ai raggi solari in assenza di zone d'ombra raggiungibili autonomamente dall'animale. A Castelfranco i proprietari sono obbligati inoltre, a garantire acqua fresca e pulita accessibile all'animale così come sono tenuti a garantire la ventilazione nei locali di custodia. Secondo quanto stabilito dal primo cittadino inoltre è vietato lasciare gli animali incustoditi all'interno dei veicoli in sosta anche con i finestrini aperti o parzialmente aperti. Nell'ordinanza il sindaco Mini richiama anche le disposizioni di legge generale, dove si fa esplicito divieto di tenere gli animali alla catena o con altri strumenti coercitivi e si impone di custodirli durante fiere e manifestazioni pubbliche in luoghi riparati dai raggi solari e con un adeguato abbeveratoio. A vigilare su quanto sopra sarà il comando di polizia locale e l'ordinanza rimarrà in vigore fino al 30 settembre.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

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