Cei (PD) sui fatti di Bologna: "Fare subito chiarezza"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Maurizio Cei, segretario della Federazione Empolese Valdelsa, esprime il cordoglio di tutto il Partito democratico per la tragica scomparsa di Abderrahim Fakir, avvenuta lo scorso 19 luglio a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine, e la più sentita vicinanza e solidarietà alla sua famiglia.

«Le immagini e le testimonianze riguardanti gli ultimi istanti di vita del signor Fakir hanno scosso profondamente l'opinione pubblica. Di fronte a una vicenda così drammatica, crediamo sia imprescindibile che venga fatta piena luce sull'accaduto. Chiediamo con forza alle autorità competenti di agire con la massima velocità e trasparenza nell'accertamento dei fatti, garantendo che le responsabilità vengano chiarite senza alcuna ambiguità. Non possiamo restare in silenzio davanti a una morte di questa gravità, avvenuta mentre un uomo in difficoltà era nelle mani delle Forze dell’Ordine. Quello che più colpisce dai video online è stata l’indifferenza con cui è stato trattato Fakir, quando già non opponeva più nessuna resistenza, probabilmente già morto. Il rispetto della dignità della vittima e la tutela della vita umana devono rappresentare, in ogni circostanza, il principio cardine dell'operato delle istituzioni».

Cei inoltre condivide l'esigenza di verità e giustizia espressa dalla cittadinanza con la manifestazione che si è svolta ieri a Bologna. «In tal senso, sosteniamo pienamente la commemorazione organizzata del sindaco Lepore, che ha dato voce alla protesta legittima e pacifica di quanti chiedono di non lasciare zone d'ombra sulla morte di Abderrahim Fakir. Al contempo, intendiamo condannare con assoluta fermezza le espressioni di violenza, i disordini e la guerriglia urbana che si sono verificati a margine della manifestazione.  Tali episodi, oltre a causare danni e feriti, finiscono per distogliere l'attenzione dal vero obiettivo: la ricerca della verità e il rispetto per la memoria della vittima».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
20 Luglio 2026

Tossicodipendenze, Europa Verde Empoli: "Repressione non basta: serve prevenzione e politiche salute pubblica"

"Anche nella nostra città è sempre più sentito ed attuale il problema delle tossicodipendenze" e "i soli interventi repressivi... non bastano ad arginare e governare il fenomeno". Lo afferma Europa [...]

Empoli
Attualità
18 Luglio 2026

Festa Azzurra, Forza Italia rilancia sul territorio e guarda al futuro: "Più ascolto e radicamento"

Seconda edizione della Festa Azzurra, l'iniziativa promossa da Forza Italia che, oltre a rappresentare un momento conviviale tra sostenitori, attivisti e dirigenti del partito, è stata anche l'occasione per un [...]

Empoli
Politica e Opinioni
18 Luglio 2026

Consiglio comunale di Empoli: al centro sicurezza, rilancio del Giro, Porta Pisana, Keu, Taric e Cpr

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà giovedì 23 luglio 2026 alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina