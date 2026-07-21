Cei (PD) sui fatti di Bologna: "Fare subito chiarezza"

Maurizio Cei, segretario della Federazione Empolese Valdelsa, esprime il cordoglio di tutto il Partito democratico per la tragica scomparsa di Abderrahim Fakir, avvenuta lo scorso 19 luglio a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine, e la più sentita vicinanza e solidarietà alla sua famiglia.

«Le immagini e le testimonianze riguardanti gli ultimi istanti di vita del signor Fakir hanno scosso profondamente l'opinione pubblica. Di fronte a una vicenda così drammatica, crediamo sia imprescindibile che venga fatta piena luce sull'accaduto. Chiediamo con forza alle autorità competenti di agire con la massima velocità e trasparenza nell'accertamento dei fatti, garantendo che le responsabilità vengano chiarite senza alcuna ambiguità. Non possiamo restare in silenzio davanti a una morte di questa gravità, avvenuta mentre un uomo in difficoltà era nelle mani delle Forze dell’Ordine. Quello che più colpisce dai video online è stata l’indifferenza con cui è stato trattato Fakir, quando già non opponeva più nessuna resistenza, probabilmente già morto. Il rispetto della dignità della vittima e la tutela della vita umana devono rappresentare, in ogni circostanza, il principio cardine dell'operato delle istituzioni».

Cei inoltre condivide l'esigenza di verità e giustizia espressa dalla cittadinanza con la manifestazione che si è svolta ieri a Bologna. «In tal senso, sosteniamo pienamente la commemorazione organizzata del sindaco Lepore, che ha dato voce alla protesta legittima e pacifica di quanti chiedono di non lasciare zone d'ombra sulla morte di Abderrahim Fakir. Al contempo, intendiamo condannare con assoluta fermezza le espressioni di violenza, i disordini e la guerriglia urbana che si sono verificati a margine della manifestazione. Tali episodi, oltre a causare danni e feriti, finiscono per distogliere l'attenzione dal vero obiettivo: la ricerca della verità e il rispetto per la memoria della vittima».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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