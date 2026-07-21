Colpito da una trave mentre è sul trattore, muore 65enne

Cronaca Pescaglia
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L'incidente è avvenuto a Monsagrati, nella Media Valle del Serchio. Inutili i soccorsi del 118 e dell'elisoccorso Pegaso

Drammatico incidente nella serata di lunedì 20 luglio a Monsagrati, nel comune di Pescaglia, in Media Valle del Serchio, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un trattore.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da una trave che gli è rimasta incastrata nell'addome. L'incidente si è verificato poco dopo le 19 lungo la strada provinciale 1.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall'elisoccorso Pegaso, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione della trave. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 65enne non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario ne ha constatato il decesso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

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