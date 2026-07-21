Con l'hashish alla fermata della tramvia, arrestato

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue l’intensificazione dei controlli della poltramvia a Firenze, nelle ultime due settimane sono 800 le persone identificate e 4 le persone denunciate. Nei pressi della fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto è stato arrestato un 32enne.

In questo caso l'uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto, quindi i poliziotti lo hanno controllato trovando una modica quantità di hashish. Accertati anche diversi precedenti a suo carico, il controllo è stato esteso alla sua abitazione dove sono stati trovati altri 38 gr. di hashish e 17 gr. di ketamina, oltre a bilancini di precisione. Al termine delle operazioni, il 32enne è stato portato a Sollicciano.

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
21 Luglio 2026

Nuova aggressione a una autista di bus a Firenze, la denuncia Filt Cgil: "La sicurezza deve essere garantita sempre"

"Ogni giorno lavoratrici e lavoratori salgono su un autobus per garantire un servizio pubblico essenziale. Sempre più spesso, però, non sanno se quel turno si concluderà normalmente o se dovranno [...]

Firenze
Cronaca
21 Luglio 2026

Ricercato 27enne dalla Svezia per violenza sessuale: era in una casa vacanze a Firenze

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno rintracciato e arrestato un uomo di 27 anni nei confronti del quale era stato emesso un Mandato di Arresto Europeo richiesto dall’autorità [...]

Toscana
Cronaca
20 Luglio 2026

Mala del Brenta, in Toscana confiscati beni per 2 milioni riconducibili a Felice Maniero

Sequestrati beni in Toscana per un valore totale di circa 2 milioni di euro a un soggetto, condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ritenuto a capo [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina