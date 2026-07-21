Con l'hashish alla fermata della tramvia, arrestato

Prosegue l’intensificazione dei controlli della poltramvia a Firenze, nelle ultime due settimane sono 800 le persone identificate e 4 le persone denunciate. Nei pressi della fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto è stato arrestato un 32enne.

In questo caso l'uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto, quindi i poliziotti lo hanno controllato trovando una modica quantità di hashish. Accertati anche diversi precedenti a suo carico, il controllo è stato esteso alla sua abitazione dove sono stati trovati altri 38 gr. di hashish e 17 gr. di ketamina, oltre a bilancini di precisione. Al termine delle operazioni, il 32enne è stato portato a Sollicciano.

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