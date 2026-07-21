Basket, Cosimo Ticciati resta in gialloblu

Basket Castelfiorentino
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L'Abc Solettificio Manetti si assicura ancora l'esperienza e il talento di Ticciati: è la quarta conferma della squadra castellana

Proseguono all’insegna della castellanità le conferme in casa Abc Solettificio Manetti. Per il terzo anno consecutivo Cosimo Ticciati sarà parte integrante dei 12 titolari a disposizione di coach Alberto Tonfoni: talentuoso prodotto del vivaio gialloblu, nell’ultima stagione è cresciuto trovando spazio e minutaggio, in vista del prossimo campionato in cui sarà chiamato a nuove e sempre maggiori responsabilità.

“Sono molto felice della conferma e della fiducia che la società continua a riporre in me – spiega Cosimo -. Quest’anno siamo andati ad un passo dal raggiungere un grande traguardo, ma adesso è già il momento di pensare alla prossima stagione. In un campionato competitivo e ostico come la serie C, sarà fondamentale partire bene fin da subito, cercando di non commettere passi falsi. Siamo un buon gruppo, affiatato, e l’arrivo del nuovo allenatore porta con sé grandi stimoli e nuove idee: non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione della squadra”.

LA CARRIERA

Esterno classe ’07, in maglia Abc è nato e cresciuto fino a completare il percorso nel settore giovanile, per poi essere aggregato alla rosa della prima squadra. Da due anni in pianta stabile nelle rotazioni dei 12 titolari, nell’ultima stagione ha trovato spazio e minutaggio. Una stagione di crescita tecnica e di nuove responsabilità, preludio al prossimo campionato in cui sarà chiamato a dare un fondamentale contributo alla causa castellana.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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