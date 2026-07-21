Di-Vino conclude la sua prima edizione: a Vinci il finissage della rassegna d'arte contemporanea

Si conclude sabato 25 luglio alle ore 18.30, presso I Cipressi della Fattoria Dianella 1 (Via Dianella, 76, Vinci), la prima edizione di Di-Vino – Degustazioni d'arte contemporanea. Dal calice al gesto, il progetto culturale che da aprile a luglio ha trasformato l'Enoteca di Dianella 1 in un luogo di incontro tra linguaggi artistici, cultura del vino e paesaggio.

Il finissage rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha ospitato cinque artiste contemporanee, proponendo un dialogo originale tra opere d'arte, degustazioni e territorio. Un'esperienza che ha visto alternarsi fotografia, pittura, ceramica e scultura, offrendo ai visitatori un'occasione per vivere il vino non soltanto come prodotto, ma come elemento culturale capace di generare relazioni e nuovi sguardi.

Nel corso della rassegna hanno esposto Barbara Pratesi, Anna Sofia Bastianoni, Lizzy Sainsbury, Chiara Lunardi e Barbara Fluvi, ciascuna con una ricerca artistica personale e un percorso espositivo pensato in dialogo con gli spazi dell'Enoteca e con i vini di Dianella 1.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Vinci e in collaborazione con Art-Alive.eu e con l'Associazione I Colori del Silenzio, nasce dalla volontà di costruire un luogo in cui arte contemporanea, impresa agricola e comunità possano incontrarsi, dando vita a occasioni di confronto e di partecipazione aperte al territorio.

Il finissage sarà l'occasione per ritrovare le artiste protagoniste del primo ciclo espositivo, condividere un momento conviviale e celebrare la conclusione di un progetto che punta a consolidarsi come appuntamento culturale dedicato al dialogo tra creatività contemporanea e cultura del vino.

Durante la serata saranno inoltre presentati i primi sviluppi del catalogo della prima edizione di Di-Vino, volume che raccoglierà immagini, opere e testimonianze di questo percorso artistico.

L'ingresso è libero e aperto al pubblico.

Fonte: Ufficio Stampa

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