Massarosa ospita la Festa regionale della Rinascita del PCI

La Festa regionale della Rinascita del PCI, che quest’anno si svolgerà dal 24 luglio al 2 agosto in località La Gulfa a Massarosa (LU), si pone in piena continuità con gli ideali delle feste di Partito: tempo e lavoro dedicati da molte compagne e da molti compagni con lo scopo di autofinanziarsi e di fare politica, senza nient’altro chiedere se non affermare i valori dello stare insieme per un fine comune.

In tempi bui in cui sembra che l’unico obiettivo sia il perseguire interessi personali, trascurando colpevolmente l’idea di bene comune e collettivo, siamo fieri di poter tornare ad affermare il contrario e con semplicità dire che ci batteremo fino a che ai privilegi di pochi si sostituiscano i diritti di tutti e di tutte. A cominciare da quello di un lavoro dignitoso, certo e sicuro, dall’avere una casa, di essere accolti quando se ne ha bisogno, di essere in grado di garantire la crescita dei propri figli garantendo loro l’accesso ad una scuola pubblica gratuita, senza mai dimenticare i valori dell’antifascismo.

Da tempo siamo impegnati nella ricostruzione di un tessuto culturale andato distrutto, presupposto fondamentale per riorganizzare i sentimenti e gli ideali delle persone. La nostra festa prova a dare un contributo a tutto questo, offrendo nel corso di vari incontri la possibilità di un confronto aperto sui temi che abbiamo messo sul tavolo. Dunque, una festa di partito ma aperta al confronto con chiunque che, come noi ci sforziamo di fare, pensi che per le forze della sinistra il peggiore dei mali sia l’autoreferenzialità.

La festa offrirà spazi conviviali, con buona cucina e momenti musicali.

Segue programma degli incontri, introdotti e coordinati da Paolo Alessio Annale, tutti con inizio alle 21:15.

Venerdì 24 luglio: “Palestina, il diritto di r-esistere”. Con Patrizia Cecconi (sociologa ed esperta della Palestina). Interventi di Claudio e Federico Paganelli, attivisti della Global Sumud Flotilla. Presentazione mostra “Qui resteremo” a cura di Fuorifuoco e Silvio Tonarelli.

Sabato 25 luglio: “Antifascismo, tra memoria e presente”. Pastasciutta antifascista e presentazione del libro “Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue”. Con Nicola Barbato (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Lucca) e Roberto Rossetti (docente di Storia e Filosofia al Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio).

Martedì 28 luglio: “L’urbanistica non è neutrale. La pianificazione può contribuire al diritto di uguaglianza sociale?” Con Antonella Serafini (storica dell’arte) e Fabio Lucchesi (docente di Pianificazione urbanistica all’Università di Firenze).

Mercoledì 29 luglio: “L’intelligenza artificiale ci tocca da vicino. Da un’analisi laica all’enciclica Magnifica Humanitas”. Con Alessandro Montanari (esperto di innovazione tecnologica), Don Marcello Brunini (viceparroco di Varignano), Paolo Luca Puccinelli (responsabile provinciale NIDIL-CGIL).

Giovedì 30 luglio: “Sanità, un diritto negato. Dal definanziamento all’autonomia differenziata. Uno sguardo a Toscana e Versilia”. Presentazione campagna per la de-privatizzazione programmata della sanità. Con Carlo Romagnoli (responsabile nazionale Dipartimento Sanità PCI) e Paolo Alessio Annale (responsabile Sanità PCI Toscana). Contributo video di un rappresentante del Tavolo nazionale “No ad ogni autonomia differenziata”.

Venerdì 31 luglio: “Attuare l’articolo 1. Per non essere poveri lavorando, per non morire di lavoro”. Con Alberto Lenzi (assessore al Lavoro della Regione Toscana), Simone Selmi (USB nazionale Settore Industria), Luigi Moggia (PCI Toscana). Intervento di Mirko Castellani (ex lavoratore tessile).

Sabato 1° agosto: “Riscaldamento globale e lavoro. I riflessi sui territori e la questione KEU in Toscana”. Con Antonio Caprai (responsabile Ambiente PCI Toscana) e Donatella Salcioli (Legambiente).

Durante la festa saranno presenti gli stand dell’Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba (impegnata nella raccolta fondi per solidarietà col popolo cubano), dell’ANPI e del Presidio di solidarietà col popolo Saharawi e si potranno visitare le mostre “Qui resteremo”, a cura dell’associazione Gaza Fuorifuoco - Palestina, e “Le stragi nazifasciste in tutte le province toscane”, a cura dell’ANPI.

Fonte: Ufficio stampa

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