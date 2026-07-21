Firenze, Cicli Sergio Bianchi diventa partner di Pin Bike

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Il marchio aderisce al programma di mobilità sostenibile

Pin Bike, il programma di mobilità sostenibile incentivato dal Comune di Firenze che premia concretamente chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, nato nell'ambito delle politiche di mobilità urbana sostenibile, ha un nuovo partner: Cicli Sergio Bianchi, marchio di prodotti ciclistici che ha negozio ed officina in via San Gallo 42/r.

"Siamo orgogliosi di annunciare che Cicli Sergio Bianchi è partner associato ufficiale del progetto Pin Bike a Firenze" annuncia Lorenzo Bianchi, titolare della Cicli Sergio Bianchi. "Un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e che conferma il nostro impegno quotidiano a favore della mobilità ciclistica in città. La nostra adesione a Pin Bike non è casuale: nasce da una convinzione profonda e radicata nella storia del nostro negozio. Da decenni accompagniamo i fiorentini e i ciclisti di tutta Italia nella scelta della bicicletta giusta, dalla city bike leggera e maneggevole per il centro storico, alla e-bike potente per chi affronta salite o percorsi più lunghi, fino alle bici pieghevoli per chi combina la bici con i mezzi pubblici".

"Essere partner di Pin Bike significa per noi essere parte attiva di un cambiamento culturale importante: quello che vede la bicicletta non più come un'alternativa di nicchia, ma come il mezzo di trasporto urbano per eccellenza. Un mezzo che rispetta la città, rispetta l'ambiente e rispetta chi la abita" ha aggiunto Lorenzo Bianchi. Ma quali sono i vantaggi dell’adesione a Pin Bike? Ad esempio premi e sconti presso i partner aderenti al programma, tra cui negozi, attività commerciali e come detto Cicli Sergio Bianchi in via San Gallo a Firenze. "Se sei già iscritto a Pin Bike e vuoi scoprire come riscattare i tuoi punti da Cicli Sergio Bianchi o stai valutando di acquistare la tua prima bici per iniziare a pedalare in città, il nostro team è a tua disposizione" conclude Lorenzo Bianchi.

Fonte: Ufficio stampa

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