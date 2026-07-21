Firenze Fiera, Consiglio regionale vota per la riconferma di Lorenzo Becattini

Il Consiglio regionale della Toscana ha designato i componenti del cda di Firenze Fiera spa, candidando Lorenzo Becattini alla presidenza per il terzo mandato consecutivo.
"Si tratta di una riconferma - commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - che premia il lavoro condotto fin qui da Becattini al quale formulo i miei auguri per il rinnovato impegno che lo attende alla guida del polo fieristico fiorentino di cui la Regione detiene il 47% delle quote. Uno degli impegni principali è quello legato alla realizzazione del Padiglione Bellavista che raddoppierà le potenzialità del Palazzo dei Congressi, mettendolo in grado di ospitare appuntamenti di sempre maggiore rilievo".
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