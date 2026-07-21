Fucecchio Volley, siglato l'accordo con Era Volleyball Project: nasce il progetto giovani

Giovani, coraggio e futuro: la stagione di crescita del Volley FUCECCHIO Nel competitivo panorama della pallavolo maschile regionale, la stagione 2025/2026 del Volley FUCECCHIO sarà ricordata come un anno di costruzione, sacrificio e investimento sul futuro.

La società ha infatti intrapreso un importante percorso di collaborazione con l’Era Volleyball Project, dando vita a un progetto tecnico orientato alla crescita dei giovani talenti del territorio. Un’iniziativa che ha portato all’inserimento nel roster della formazione di Serie C regionale di ben sei atleti provenienti dal vivaio pontederese: un palleggiatore, un libero, due centrali e due schiacciatori, tutti compresi tra i 17 e i 19 anni.

Una scelta coraggiosa e ambiziosa, pensata per costruire le basi del volley maschile della Valdera e delle zone limitrofe, puntando su prospettiva e formazione tecnica.

A guidare il gruppo è stato coach Duccio Cei, chiamato a un compito tutt’altro che semplice: amalgamare giocatori esperti e giovanissimi all’interno di una squadra impegnata in un campionato regionale di alto livello.

Il girone unico di Serie C si è infatti rivelato particolarmente competitivo e, dopo un avvio incoraggiante, la giovane formazione fucecchiese ha iniziato a pagare il divario di esperienza rispetto agli avversari. Nonostante le difficoltà, però, il gruppo ha saputo restare unito, continuando a lavorare con intensità e determinazione per tutta la stagione.

"È stato bello vedere come i giocatori di esperienza hanno accolto ed accompagnato le giovani leve, supportandoli, motivandoli e dando loro consigli pratici per affrontare al meglio il campo di gioco", ha raccontato un dirigente che ha seguito da vicino la squadra durante l’annata. A complicare ulteriormente il percorso sono arrivati anche diversi infortuni, che hanno privato la squadra di alcuni elementi fondamentali e aumentato il peso delle responsabilità sulle spalle dei più giovani. Una situazione difficile che, tuttavia, ha contribuito alla crescita umana e sportiva del gruppo.

La stagione si è conclusa con la retrocessione in Serie D, ma anche con segnali incoraggianti e una prova d’orgoglio nell’ultima gara stagionale: una netta vittoria per 3-0 contro Grandi Turris Pisa, formazione posizionata ben più in alto in classifica.

Al termine dell’incontro, coach Cei ha voluto sottolineare soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra durante tutto il campionato: "Non è facile commentare positivamente una stagione che ha portato a una retrocessione della squadra, ma devo dire che voi ragazzi vi siete sempre comportati in modo serio, allenandovi con continuità ed impegno, cosa non scontata specialmente alla luce delle prime sconfitte. E di questo non posso che ringraziarvi".

Adesso sarà tempo di riposo per gran parte degli atleti, anche se alcuni continueranno il lavoro con Era Volley in vista del prossimo campionato Under 19. Parallelamente, la società inizierà a programmare il futuro, costruendo la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D con un obiettivo chiaro: riconquistare la categoria senza rinunciare alla valorizzazione dei giovani.

Perché, al di là dei risultati, la stagione del Volley FUCECCHIO ha lasciato un messaggio preciso: investire sui ragazzi significa costruire il futuro

Fonte: Ufficio stampa

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