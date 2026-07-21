Fuggono all'alt su uno scooter rubato: denunciati due giovani all'Elba

Inseguimento nella notte a Marciana Marina: il mezzo, rubato a Portoferraio, è stato recuperato e restituito al proprietario
Due giovani lavoratori stagionali sono stati denunciati dai Carabinieri per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere fuggiti a bordo di uno scooter rubato all'alt imposto da una pattuglia. Per loro è scattata anche una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
L'episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 2, lungo la strada provinciale nel territorio di Marciana Marina, all'Isola d'Elba. I militari hanno notato lo scooter procedere ad alta velocità con manovre pericolose e hanno intimato l'alt, ma i due occupanti hanno accelerato dando il via all'inseguimento.
Durante la fuga, proseguita anche contromano e a forte velocità, i Carabinieri hanno accertato tramite la centrale operativa che il mezzo era stato rubato alcuni giorni prima a Portoferraio ai danni di un commerciante.
La corsa si è conclusa quando il conducente ha perso il controllo dello scooter, finendo contro un guardrail. I due hanno quindi tentato di fuggire a piedi nella boscaglia: il passeggero è stato bloccato immediatamente, mentre il conducente è stato rintracciato dopo alcune ore di ricerche.
Lo scooter è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.
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