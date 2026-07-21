Gazebo Lega a Fucecchio per ricordare Indro Montanelli

A Fucecchio (Fi), domani 22 luglio 2026 all'ingresso di Piazza XX Settembre dalle ore 9 alle ore 13 la Sezione locale della Lega, guidata da Marco CORDONE che è anche Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze del Carroccio, organizza, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua scomparsa, un gazebo per ricordare la figura del grande giornalista e scrittore, Indro MONTANELLI, nato a Fucecchio il 22 aprile 1909, un vero e proprio Monumento del Giornalismo a livello internazionale, fondatore e Direttore del quotidiano 'Il Giornale' e successivamente de 'La Voce', un grande osservatore 'Controcorrente'. Lo ricordiamo nel Comune dove nacque nei primi del Novecento, dove presso l'apposita Fondazione costituita, Montanelli Bassi, sono stati magistralmente ricostruiti fedelmente con gli arredi originali, i suoi studi di Roma e Milano. Ricordiamo inoltre che Montanelli fu vittima di un drammatico attentato ad opera delle Brigate Rosse nel 1977. Montanelli, visse a Firenze negli anni'20 e 30 del secolo scorso durante gli studi universitari (si laureo' in Giurisprudenza nel 1930 e in Scienze Politiche nel 1932). A quel periodo risale la sua collaborazione alla rivista locale 'Il Frontespizio' ed il legame con il capoluogo Toscano è sempre stato forte come si evince anche dal fatto che Indro amava spesso ribadire di essere un 'fiorentino di Fucecchio' ". Così si esprime Marco CORDONE che continua:" Dalle ore 11 di domani 22 luglio, leggeremo in piazza XX Settembre per ricordare la grande figura di Montanelli, immenso intellettuale toscano e italiano, alcuni brani tratti dal libro 'Professione Verità' del 1986 che racconta di 3 famosi reportages di Indro sul Giappone nel 1951, Ungheria nel 1956 e Toscana 1962 che rimangono tra i testi classici della scrittura giornalistica e dal libro 'Busti al Pincio' del 1953 dove Montanelli mostra tutta la sua acutezza di descrittore di tipi umani. La cittadinanza è invitata".

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)

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