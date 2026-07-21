Gran successo a Capanne per la Festa del Donatore

Si è conclusa con successo la 35^ Festa del Donatore organizzata a Capanne presso il Centro Avis, per promuovere la donazione di sangue e raccogliere fondi al fine di finanziare le molte attività sociali che realizziamo nel corso dell’anno e che sono finalizzate a favorire la crescita del numero dei Donatori attivi e delle donazioni

Come sempre abbiamo voluto coniugare momenti di puro spettacolo a momenti dal contenuto sociale, cercando di richiamare con i nostri eventi un pubblico variegato per età e gusti.

In ogni serata i momenti dedicati alla sensibilizzazione del pubblico presente sono stati frequenti per promuovere la donazione, al fine di far fronte al fabbisogno di sangue che spesso, specialmente in estate, può diventare emergenza creando problemi agli ospedali e a chi per vivere ha bisogno di sangue

Crediamo di esserci riusciti perché il pubblico presente alle quattro serate è stato numeroso e sono stati ben 8 i nuovi donatori che si sono iscritti.

Un successo che è stato merito anche degli oltre 50 volontari che si sono impegnati al massimo per il buon esito delle serate organizzate; appare quasi scontato che Avis Montopoli rivolga un caloroso GRAZIE a tutti i volontari

Tra le varie iniziative svolte segnaliamo:

1) “Concorso Canoro Stasera Canto Io Under 20” (giunto alla 23^ edizione) a cui hanno partecipato giovani concorrenti provenienti anche da fuori provincia; questi i vincitori:1° class : Grazia Giorgia Guasparini di anni 14 da Barga (LU) 2° class : Benedetta Morzetta di anni 12 da Cerreto Guidi (FI), 3° class : Vittoria Lepre di anni 14 da San Miniato (PI)

2) “Premio Donna +” il premio , giunto alla sua 15^ edizione, vedeva quest’anno premiata una Donna del nostro territorio distintasi per i risultati raggiunti nello sport; è così salita sul palco del Centro Avis la giovanissima campionessa di volley Melissa Tesi cresciuta nel Volley Montopoli e giunta quest’anno nella massima serie con il Macerata Volley; premiata per i risultati raggiunti (Serie A) e per aver portato il nome del nostro territorio sui gradini più alti dello sport italiano

3) Il Torneo di Calcio balilla umano a cui hanno partecipato ,divertendosi e sudando come matti, 8 squadre rappresentative anche di altre Associazioni del Territorio. Questi i vincitori; 1° class, :Tabac Art di San Romano;2° class: Pubb.Assist.Montopoli

4) La Premiazione dei Donatori. Il momento per noi più importante che ci permette di incontrare i Donatori di sangue e consegnare a tutti un gadget ricordo premiando poi, quei Donatori che si sono distinti per il numero di donazioni. Quest’anno ci hanno onorato della loro presenza molte associazioni consorelle, tutto lo staff medico ed infermieristico del Centro Trasfusionale di Fucecchio, il Presidente dell’Avis Zonale Guido Crudeli e dell’Avis Regionale Isa Mancini; tra i Donatori presenti (circa 40) ci preme menzionare Maurizio Bulleri (75 donazioni ) che ha ricevuto la benemerenza in oro e rubino e Roberto Cioni e Andrea Marino ( entrambi con 50 donazioni) che hanno ricevuto la benemerenza in oro.

5) Musica Live: vogliamo ringraziare la Didasko e la GrandeFumo per aver portato sul palco del Centro Avis musicisti locali valorizzandone capacità e doti artistiche

6) Esibizioni scuole di ballo e Ginnastica Ritmica un grazie alla scuola Energiò che ci ha deliziato con esibizioni di zumba e alla Dream Fly che con le proprie giovanissime allieve,vincitrici anche di premi nazionali , ci ha meravigliato con coreografie ritmiche molto apprezzate.

Per finire un caloroso applauso alla comicità tutta toscana del mitico Gianmaria Vassallo che ci ha fatto morire dalle risate

Avis Montopoli

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