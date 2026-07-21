Il Gioco di Nerone, terzo appuntamento teatrale della rassegna L'Ora d'Aria

Un’eredità contesa, condizionata dal mantenimento di un vincolo matrimoniale. Una vicenda ricca di colpi di scena che, modificando alcuni dettagli, presenterà ogni volta un finale del tutto inatteso. E’ questa la trama de “Il Gioco di Nerone”, che la Compagnia dell’Unicorno porterà in scena giovedì 23 luglio – ore 21.15 - all’ex arena (via settembre), nell’ambito della rassegna ”L’Ora d’Aria” (ingresso libero)

Terzo appuntamento della programmazione estiva promossa da TeatroCastello grazie a un’idea del compianto Paolo Puccini (attore e regista teatrale di Castelfiorentino scomparso nel 2014), lo spettacolo viene simbolicamente rappresentato come una partita di scacchi, in cui un personaggio (Nerone) si diletta a variare le “mosse” dei vari pezzi disposti sulla scacchiera per vedere come può mutare l’esito del gioco.

In palio c’è l’eredità di una bella villa sul lago, che il nonno di Brando ha lasciato a lui e a sua moglie Nicoletta, ma solo se al momento della cessione la coppia sarà ancora insieme e felice. I due si sono separati e fidanzati con altre persone, ma fingono che il loro matrimonio sia ancora in piedi per avere la villa. La perfida dottoressa Pizzigalli si intrufola alla festa di compleanno di Domitilla per smascherarli e riuscire a impossessarsi della Villa, grazie a dei sotterfugi legali.

Nerone, rivolgendosi direttamente al pubblico con l’aiuto (o sarebbe meglio dire il disturbo) di Camilla, presenta i fatti divertendosi a vedere come cambiano gli avvenimenti modificando un piccolo dettaglio. La stessa storia sarà pertanto ripetuta tre volte, ogni volta con un finale diverso.

La regia dello spettacolo è a cura di Matteo Dall’Olmo ed è interpretata da Andrea Gradassi, Claudia Rivello, Elena Lettieri, Laura Raugei, Lorenzo Molisse, Martina Nesci, Niccolò Persico, Paola Alderighi, Rebecca Troplini e Rhydian Brunori.

La rassegna “L’Ora d’Aria” si concluderà giovedì 30 luglio con lo spettacolo “La morte non corrisposta” della Compagnia TeatroCastello

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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