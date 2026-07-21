Il professor Gaiffi (Unipi) presenta Matematica nella guida del Corriere della Sera

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(uno screenshot del video: https://video.corriere.it/scuola/guida-universita-2026-2027-come-scegliere-corso-laurea/studiare-matematica-un-cammino-impervio-ma-appagante-da-percorrere-insieme/fb6becf2-2256-4462-a047-6c70b241bxlk )

Il direttore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa racconta e presenta il percorso di studio nel video realizzato nell'ambito della "Guida alla scelta dell'Università 2026/2027" del Corriere della Sera

Per la Guida alla scelta dell'Università 2026/2027 promossa dal Corriere della Sera, il professor Giovanni Gaiffi, direttore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, accompagna le future studentesse e i futuri studenti alla scoperta del corso di laurea in Matematica.   

Lo studio della matematica è raccontato come un percorso di crescita intellettuale che richiede curiosità, rigore e creatività, in cui si impara a confrontarsi con idee e strumenti nuovi.

Una disciplina che accanto alla dimensione teorica ha un aspetto molto concreto. Quello della matematica, sottolinea Gaiffi,  “è il linguaggio con cui sono scritti i modelli della nostra realtà, dalle previsioni del tempo agli algoritmi finanziari, fino alle nuove frontiere della tecnologia. In questo senso la matematica offre una chiave di lettura rigorosa e profonda per interpretare il mondo che ci circonda”.

Lo studio della matematica, inoltre, è un percorso con prospettive occupazionali "eccellenti, con tassi di inserimento lavorativo vicini al 100%. Oltre alle strade tradizionali della ricerca e dell'insegnamento, c'è una fortissima richiesta da parte del mondo aziendale e tecnologico. I matematici lavorano per esempio nella sicurezza informatica, nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, nell'analisi dei dati, nella finanza e nella logistica”.

Il video si chiude con una riflessione sul significato più ampio dello studio della matematica che, sottolinea il professor Gaiffi, insegna “il valore del rigore e dell'onestà intellettuale. Ho imparato anche il valore del confronto con gli altri. Infatti, il cammino degli studi in matematica è un cammino da percorrere insieme. I problemi più complessi si risolvono solo attraverso il confronto e la condivisione delle idee”.

Il video "Studiare Matematica"

Fonte: Università di Pisa

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