Basket, Ilia Saltykov entra nel roster biancorosso

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Dopo il primo estone della sua storia, ecco anche il primo russo: Ilia Saltykov giocherà nel prossimo campionato con la maglia dell’Use Computer Gross.

Classe 2000, 206 cm di altezza, Saltykov è un’ala forte dalle spiccate doti atletiche e di grande impatto fisico e tecnico. Arriva a Empoli dopo un percorso di crescita che ha fatto in Italia e che nelle passate stagioni lo ha visto protagonista con i romagnoli della Dulca Santarcangelo, squadra dove si è messo in mostra viaggiando costantemente in doppia cifra e dove ha lasciato un ottimo ricordo: “ha saputo conquistare fin da subito l’affetto di tutto il mondo Angels – si legge sul sito della società nel messaggio di saluto - con il suo sorriso genuino, la sua disponibilità e le sue grandi giocate sul parquet, si è fatto voler bene dai bambini, dalle famiglie e da tutti i tifosi gialloblù”.

Saltykov va a rinforzare il roster a disposizione di coach Luca Valentino, aggiungendo chili, centimetri e pericolosità offensiva nel reparto dei lunghi.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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