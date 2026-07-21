Incendio in un'azienda di riciclo materiali nell'Aretino, fiamme domate

Incendio questo pomeriggio in un'azienda che si occupa di riciclo di materiali a Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Le fiamme che hanno interessato parte del capannone, come emerso sulla stampa locale una porzione del tetto, sono state rapidamente circoscritte prima che potessero estendersi all'edificio e domate dalle squadre intervenute.

Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e l'Arpat, agenzia regionale per la protezione ambientale, per gli accertamenti e stabilire le cause dell'incendio. Sono in corso le operazioni di bonifica.

Notizie correlate