Incidente in una cava di marmo a Colonnata: operaio ferito ad una gamba

Cronaca Carrara
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L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito con l’elicottero Pegaso 3 all’ospedale Apuane di Massa in codice giallo

Infortunio sul lavoro questa mattina in una cava di marmo a Colonnata, nel territorio comunale di Carrara. Un operaio di 49 anni è rimasto ferito dopo aver riportato un trauma da schiacciamento a una gamba.

L’allarme è scattato intorno alle 7 alla cava 173 Gioia Piastrone, dove sono intervenuti i sanitari del 118, con il supporto dell’elisoccorso Pegaso 3, e gli agenti della polizia.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, il lavoratore è stato trasferito in codice giallo con l’elicottero all’ospedale Apuane di Massa.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento dell’operaio.

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