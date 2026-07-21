Lapi Group festeggia 75 anni con 'Lapi Ensemble'

Un ensemble è molto più della somma dei suoi elementi: è l'armonia che nasce quando la collaborazione diventa una visione comune sul futuro.

È da questo concetto che nasce Lapi Ensemble, l'evento con cui la famiglia Lapi ha celebrato tre importanti traguardi della propria storia imprenditoriale: i 75 anni di Lapi Group e Figli di Guido Lapi, capostipite del Gruppo, e i 60 anni di Lapi Gelatine.

Venerdì 17 luglio a Santa Croce sull’Arno (Pisa) la holding toscana ha riunito dipendenti, soci, collaboratori storici e rappresentanti delle istituzioni del territorio in un’iniziativa che ha celebrato le radici storiche del Gruppo, rinfrancando il legame con il territorio, e lanciando un forte messaggio di spinta verso il domani.

La storia

Il Gruppo Lapi ha avuto origine nel 1951, quando i signori Francesco, Mario e Dino fondarono la “Figli di Guido Lapi”, incorporando l’attività di commercio di prodotti chimici “Lapi e Pescini”, avviata dal padre negli anni ‘30.

L’attività imprenditoriale della famiglia Lapi ha lasciato un’impronta profonda nella storia del territorio e nello sviluppo del settore conciario, contribuendo alla diffusione di processi innovativi, nuove tecnologie e modelli produttivi orientati all’economia circolare e all’internazionalizzazione.

Tra gli episodi più significativi, nel 1962 Francesco Lapi fu tra i promotori della sperimentazione dell’estratto di mimosa, introdotto per migliorare i processi di concia al vegetale. Nel 1966, inoltre, l’importante disponibilità di tannini custodita nei magazzini della Figli di Guido Lapi contribuì alla ripartenza delle concerie del Comprensorio del Cuoio, duramente colpite dall’alluvione che aveva sommerso il distretto.

Nel corso dei suoi 75 anni, l’azienda familiare è cresciuta e si è trasformata in un moderno e consolidato gruppo industriale internazionale, valorizzando competenze specialistiche, capacità produttive e visioni strategiche.

Oggi il Gruppo Lapi, con un fatturato consolidato di 152 milioni di euro nel 2025 e circa 350 dipendenti, opera stabilmente sui mercati internazionali nei settori della chimica industriale, della moda e della produzione di gelatina e collagene per applicazioni alimentari, farmaceutiche e nutraceutiche.

L’evento

Nel corso dell’evento sono stati ricordati i momenti più significativi della storia della Holding, dalle prime fasi di sviluppo fino agli attuali progetti di espansione e consolidamento in un evento che si è svolto, in una prima parte, al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno, dove si sono alternati sul palco gli interventi di Roberto Lapi, past president del Gruppo, Francesco Lapi, attuale presidente Lapi Group, Tommaso Lapi, vicepresidente del Gruppo, Fabio Da Lozzo, direttore generale Lapi Gelatine e Juncà Gelatines, Stefano Pinori, direttore generale Figli di Guido Lapi. Hanno portato inoltre i loro saluti durante la giornata: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio Regionale, insieme ai sindaci di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e San Miniato.

La celebrazione è poi proseguita nella Villa Lapi, sede del Gruppo e luogo simbolo della storia della famiglia imprenditoriale toscana, dove gli ospiti hanno partecipato a visite guidate all’interno dell’edificio, a un aperitivo e cena nel parco. La musica, filo conduttore dell'intero evento, ha accompagnato l’intera serata grazie alla collaborazione con l'Associazione Empoli Jazz, legata alla holding da una partnership avviata da tempo sul territorio.

Lapi Ensemble è una dichiarazione d’intenti per il Gruppo: un insieme di persone, aziende e competenze che, come gli strumenti di un'orchestra, trovano la loro forza nella capacità di lavorare in armonia, condividendo valori, responsabilità e obiettivi comuni.

“Abbiamo voluto celebrare questi anniversari onorando la storia che ci ha portati fin qui, ma soprattutto coinvolgendo le persone che ogni giorno la rendono possibile”, ha dichiarato Francesco Lapi, presidente Lapi Group. “Il nostro è un trascorso imprenditoriale ricco di storia, dove al centro c’è sempre stata una famiglia che negli anni si è fatta protagonista di una visione innovativa che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore conciario e non solo. Ogni traguardo è stato raggiunto grazie al coraggio di persone che hanno saputo lavorare insieme, fianco a fianco. È questa unione ad averci permesso di crescere, affrontare nuove sfide e costruire un futuro solido, senza mai perdere il legame con le nostre radici e con il territorio”.

Lapi Ensemble ha rappresentato un'occasione per ritrovarsi, condividere un traguardo importante e rinnovare quel senso di appartenenza che, da oltre settantacinque anni, accompagna il percorso di crescita della famiglia Lapi. Perché ogni storia può durare nel tempo solo quando continua a essere scritta insieme.

Fonte: Ufficio stampa

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