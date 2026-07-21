Lineapelle Milano guarda al futuro: oltre 1000 espositori confermati per la 108ª edizione

Il percorso internazionale di LINEAPELLE verso l’edizione milanese del prossimo settembre conferma la capacità della manifestazione e del suo network globale di interpretare le esigenze dell'industria della moda e del design, offrendo ai mercati internazionali un sistema progettuale capace di accompagnare l'evoluzione creativa e produttiva della filiera.

OLTRE 1.000 ESPOSITORI CONFERMATI PER LINEAPELLE MILANO

Il 30 giugno a Londra si è svolta LINEAPELLE LONDON che ha riunito, nella tradizionale sede dell'Ham Yard Hotel, un selezionato gruppo di produttori di pelli, tessuti, materiali innovativi, componenti e accessori. Il tour è poi approdato al Metropolitan Pavilion di Manhattan, il 15 e 16 luglio. LINEAPELLE NEW YORK ha registrato un significativo interesse da parte del mercato nordamericano.

L'attenzione, ora, è tutta rivolta a LINEAPELLE MILANO, in programma dal 15 al 17 settembre 2026 nei padiglioni di Fiera Milano Rho. A quasi due mesi dall'apertura, sono già oltre 1.000 gli espositori che hanno confermato la propria partecipazione, un dato che testimonia la leadership internazionale della manifestazione e la fiducia che l'intera filiera continua a riconoscerle come luogo di business, networking e sviluppo progettuale. A conferma di questa mission, LINEAPELLE 108 si svolgerà in concomitanza con Simac Tanning Tech (la fiera internazionale di riferimento dedicata alle macchine e alle tecnologie per calzatura, pelletteria e concia), mentre tornerà a ospitare all’interno dei suoi spazi FILO (salone internazionale dei filati e delle fibre). LINEAPELLE 108 si svolgerà anche in parziale concomitanza con Micam, Mipel e TheOne il cui ultimo giorno di esposizione (martedì 15 settembre) coinciderà con il primo di LINEAPELLE.

TALK E APPROFONDIMENTI

Accanto all'offerta espositiva, LINEAPELLE proporrà un intenso calendario di talk, incontri e approfondimenti dedicati ai principali temi che stanno ridefinendo il futuro dell'industria della moda: innovazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, ricerca sui materiali, tracciabilità, evoluzione dei mercati e nuove prospettive creative. Tra i talk già confermati spiccano “La superficie ribelle: la pelle come materiale evocativo tra fashion system, immaginario collettivo e leggenda urbana” a cura di Antonio Mancinelli (scrittore, docente e critico di moda), Ida Galati (fashion teller) e Rebecca Bagini (CEO di StyledbyMe); “Largo ai giovani”, dialogo tra la giornalista Mariella Milani e i designer emergenti Leonardo Valentini (LEONARDOVALENTINI), Angelo Cruciani (Yezael), Simone Botte (Simon Cracker) e Flora Rabitti (Florania); un approfondimento, a cura di ICEC - Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria, sul tema della Direttiva 2024/825 dell’Unione Europea per combattere il greenwashing e tutelare i consumatori. In Italia, questa normativa è stata recepita tramite il Decreto Legislativo n. 30/2026, che sarà pienamente operativo dalla fine di settembre.

PROMPT – SEDUCTIVE ALGORITHMS

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la presentazione delle tendenze Autunno/Inverno 2027/2028, elaborate dal Comitato Moda LINEAPELLE e sintetizzate nel progetto stilistico Prompt – Seductive Algorithms: The Illusion of Sweetness.

Prompt non rappresenta semplicemente una previsione delle tendenze, ma un percorso di ricerca che interpreta i cambiamenti del presente attraverso la materia. Il progetto indaga il rapporto tra stimoli sensoriali, percezione e desiderio, osservando come la quotidianità sia sempre più costruita attraverso una sequenza di micro-esperienze capaci di orientare emozioni, comportamenti e processi creativi. Da questa riflessione prende forma una ricerca che individua in colori, superfici, texture, finiture e materiali i nuovi codici espressivi della stagione, offrendo alle aziende della filiera strumenti concreti per sviluppare prodotti e collezioni. Dopo essere stato presentato durante il roadshow internazionale di LINEAPELLE e nelle tappe di Londra e New York, Prompt troverà a Milano la sua rappresentazione più completa, diventando uno dei principali strumenti di ispirazione per designer, uffici stile e brand internazionali.

DALLA FIERA ALLE SFILATE

Con oltre 1.000 espositori già confermati, un articolato programma culturale e un'offerta espositiva unica per ampiezza e qualità, LINEAPELLE MILANO 108 si prepara così a riaffermare il proprio ruolo di principale marketplace mondiale dedicato ai materiali, ai componenti e alle soluzioni innovative per la moda, il lusso, il design e l'arredo. Ma, si appresta anche ad andare oltre se stessa, portando all’interno della città di Milano – in concomitanza con la Milano Fashion Week - la decima edizione di LINEAPELLE DESIGNERS EDITION, progetto di promozione della pelle e dei giovani talenti dello stile e della moda. Il programma prevede 9 sfilate – dal 23 al 25 settembre, presso il Leather Fashion Hub allestito in Piazza Tomasi di Lampedusa – e 5 brand presentation che si terranno presso lo Spazio Lineapelle dal 22 al 26 settembre.

Fonte: Lineapelle - Ufficio Stampa

Notizie correlate