Lucca sfida il record del tappeto di fiori più lungo del mondo

È in programma sabato 22 agosto sulle Mura di Lucca il “Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026”, un evento che punta ad entrare nel Guinness World of Records attraverso la realizzazione di un tappeto monumentale di oltre 4 chilometri incentrato su storia, tradizione ed arte di Lucca e provincia. La manifestazione - curata dall’Associazione Tappeti di Segatura di Camaiore - è stata presentata oggi (21 luglio) a Palazzo Orsetti dall’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini, dal presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, dall’assessore alla cultura del Comune di Camaiore Claudia Larini, dall’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e dal presidente dell’Associazione Tappeti di Segatura di Camaiore Massimiliano Turba. Ideato per festeggiare la Candidatura italiana all’Unesco del progetto “Tappeti floreali di arte effimera”, l’evento coinvolge cinque nazioni (Italia, Belgio, Malta, Spagna e Messico).

"La scelta di Lucca non è casuale – ha dichiarato Turba -, ma dettata da due importanti motivi: il primo perché è un simbolo di cultura e bellezza, riconosciuta a livello mondiale; il secondo perché la candidatura Unesco si presta per lavorare su un monumento come le Mura di Lucca. Per l'Associazione Tappeti di Segatura ed i suoi partner, partecipare a questo importante progetto è motivo di grande orgoglio, visto che promuoviamo da anni le arti effimere, sia a livello locale che internazionale”. La sfida al Guinness dei primati vede la partecipazione di 13 città da 3 continenti, circa 100 partecipanti ed uno staff organizzativo di più di 250 persone. L’evento – che gode del supporto mediatico della “Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero” – vedrà la partecipazione di delegazioni dalle città di Camaiore (Toscana), Montefiore dell’Aso (Marche), Gerano e Genzano (Lazio), Noto, Acireale, Pachino, Cerda e Portopalo Capo di Passero (Sicilia), Torricella Sicura (Abruzzo), Taurianova (Calabria) e Guspini (Sardegna).

Saranno realizzati in tutto 15 quadri inerenti la storia di Lucca e la sua provincia, attraverso i luoghi, le manifestazioni e le tradizioni che da sempre la caratterizzano. Il record ufficiale da battere per il tappeto di fiori più lungo del mondo appartiene attualmente alla città di Huamantla (Messico), dove il 14 agosto 2022 è stata realizzata un’infiorata di 3,939.53 metri.

Notizie correlate