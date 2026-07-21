Manutenzione dei sottopassi a Certaldo: chiusura al traffico il 3 agosto

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Per consentire un intervento di manutenzione programmata della rete di smaltimento delle acque piovane, il Comune di Certaldo informa che lunedì 3 agosto 2026 saranno eseguiti i lavori di pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali nei sottopassi di via Caduti del Lavoro e via Pio La Torre, in prossimità della zona Coop.

Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, i due sottopassi saranno chiusi al traffico dalle ore 9.00 fino al termine dell'intervento, come previsto dall'ordinanza n. 201 del 2 dicembre 2025.

Nei giorni precedenti saranno installati cartelli di preavviso per informare gli automobilisti della chiusura. Il giorno dell'intervento saranno inoltre posizionate transenne e segnaletica temporanea agli accessi dei sottopassi e nei principali punti di viabilità interessati, al fine di indirizzare il traffico sui percorsi alternativi.

La chiusura sarà preventivamente comunicata anche ai servizi di emergenza, compresi i mezzi di soccorso sanitario e i Vigili del Fuoco, per garantire il regolare svolgimento delle attività di assistenza

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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