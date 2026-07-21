Manutenzione dei sottopassi a Certaldo: chiusura al traffico il 3 agosto

Per consentire un intervento di manutenzione programmata della rete di smaltimento delle acque piovane, il Comune di Certaldo informa che lunedì 3 agosto 2026 saranno eseguiti i lavori di pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali nei sottopassi di via Caduti del Lavoro e via Pio La Torre , in prossimità della zona Coop.

Nei giorni precedenti saranno installati cartelli di preavviso per informare gli automobilisti della chiusura. Il giorno dell'intervento saranno inoltre posizionate transenne e segnaletica temporanea agli accessi dei sottopassi e nei principali punti di viabilità interessati, al fine di indirizzare il traffico sui percorsi alternativi.