Maxi controlli sulla filiera ittica in Toscana: sequestrate 3 tonnellate di pesce

Sono 230 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione 'Filiera Sicura', che ha portato all'accertamento di 27 illeciti, al sequestro di circa 3 tonnellate di prodotti ittici e all'elevazione di sanzioni per un importo complessivo superiore a 50 mila euro.

L'attività ispettiva ha interessato l'intera filiera della pesca su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alla provincia di Firenze, considerata uno dei principali poli logistici per la distribuzione del pesce in Toscana e nel resto d'Italia.

Nel capoluogo toscano gli ispettori hanno sequestrato circa 2 tonnellate di prodotti ittici detenuti da un grossista privo della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità. I controlli hanno inoltre accertato che parte del pesce era scaduto e conservato in condizioni non conformi.

Verifiche sono state eseguite anche in provincia di Livorno, dove è stata contestata a un grossista la commercializzazione di un ingente quantitativo di gambero rosso senza la necessaria documentazione di tracciabilità, in un settore sottoposto a specifiche quote di cattura stabilite dal Ministero dell'Agricoltura.

Le ispezioni hanno riguardato anche il comparto della ristorazione. A Piombino, un controllo congiunto tra Guardia Costiera e Asl Toscana Nord Ovest ha fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, determinando la chiusura temporanea di un ristorante fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa.