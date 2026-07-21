Memorial Giovanni Terreni a San Miniato, una giornata per la cinofilia

Una giornata speciale dedicata alla passione per la cinofilia, alla gestione del territorio e al ricordo di una figura cardine della comunità. Il prossimo sabato 25 e domenica 26 luglio, si terrà il "Memorial Giovanni Terreni", una gara cinofila su fagiani finalizzata al ripopolamento faunistico. L'evento vuole onorare la memoria di un uomo che ha fatto la storia del settore a livello locale: cacciatore pennista d'elezione, ma soprattutto stimato fondatore del Gruppo Cinofilo "La Serra" e della Zona Addestramento Cani (ZAC) "I Bassi".

Questa giornata stringerà in un unico, commosso abbraccio Giovanni e il suo amico più caro, il fedele Jack, lo splendido ausiliario che lo ha seguito nel suo ultimo viaggio terreno, straziato dal dolore per la perdita del suo compagno di vita e di caccia. Un legame simbiotico e purissimo che incarna la vera essenza della cinofilia.

La manifestazione è organizzata dal Gruppo Cinofilo "La Serra" in collaborazione con l'ANLC (Associazione Nazionale Libera Caccia, sigla a cui Giovanni era profondamente legato e che oggi si unisce nel promuovere i suoi stessi valori di gestione faunistica e passione venatoria.

"Sono invitati i cacciatori a partecipare. La presenza di tutto il mondo venatorio e cinofilo rappresenta un segno di profondo rispetto verso un uomo e il suo cane, icone di una passione sana e autentica sul territorio".

Sport, cinofilia e rispetto dell'ambiente - La manifestazione si svolgerà nello spirito di rispetto e tutela dell'ambiente che Giovanni Terreni ha sempre promosso. La gara si concentrerà esclusivamente sulla verifica delle doti naturali dei cani da ferma e da cerca, impegnati in prove di rispetto del selvatico senza alcun abbattimento. I fagiani utilizzati per le prove saranno infatti liberati a scopo ripopolamento.

Il programma della giornata

· Sabato e domenica ritrovo ore 07:00, Inizio turni presso Località Genovini – san Miniato.

· Domenica ore 19:00]: Premiazioni ufficiali e interventi istituzionali

Cerimonia conclusiva e premiazioni : Il momento culminante della giornata si terrà presso il Campo Sportivo della ASD La Serra, cornice scelta per le premiazioni dei vincitori delle varie categorie. La cerimonia si svolgerà alla prestigiosa presenza delle Autorità locali e dei rappresentanti dell'ANLC, a testimonianza del valore sociale, sportivo e ambientale che la figura di Giovanni Terreni continua a rivestire per tutta la comunità.

Il ricordo degli organizzatori

"Ricordare Giovanni significa celebrare le radici stesse della nostra associazione, della ZAC 'I Bassi' e del nostro impegno comune con l'ANLC", dichiarano i promotori dell'evento. "È stato un punto di riferimento, un cacciatore pennista d'altri tempi. La storia del suo legame con Jack ci ricorda perché facciamo cinofilia: l'amore e la fedeltà assoluta che uniscono l'uomo al suo cane. Chiediamo a tutti i cacciatori e amici di unirsi a noi: la vostra partecipazione è il modo più sincero per tributare loro il rispetto che meritano".

Per informazioni sulle iscrizioni e sul regolamento della gara è possibile contattare il numero.

Fonte: Ufficio Stampa

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