Mercantia 2026: si chiude la 38esima edizione con oltre 25mila presenze

Un successo dimostrato non solo dalla conferma dei numeri, ma nella qualità di un'edizione costruita con cura, giorno dopo giorno, grazie al lavoro di squadra di chi l'ha resa possibile: dal Comune di Certaldo alla direzione artistica di Alessandro Gigli, Terzo Studio, fino alla sezione artigianato firmata da Francesca Parri con Exponent e infine la macchina che ruota attorno al festival, tutta.

Un impegno corale che permette di guardare a Mercantia come un progetto di ampio respiro su cui lavorare già dai prossimi mesi.

Si è conclusa domenica 19 luglio 2026 Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale di Certaldo Alto in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ogni giorno oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, con artisti da tutto il mondo, grandi nomi nazionali, compagnie storiche, artisti emergenti e produzioni originali create per il Festival: un cartellone che conferma Mercantia come luogo d'incontro tra arte, artigianato, culture, linguaggi e tradizioni artistiche.

Completano il percorso 22 artisti coinvolti nel progetto di arte diffusa nel borgo e oltre 100 artigiani selezionati, con le loro lavorazioni dal vivo, custodi di antiche tradizioni.

Quest'anno il Festival ha reso omaggio a Pinocchio, nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi: tra le installazioni più fotografate, la “Bocca del pescecane” realizzata da Matteo Raciti, diventata immagine simbolo dell'edizione, accanto al progetto di live painting che ogni sera ha trasformato la figura di Pinocchio nel parterre di Palazzo Pretorio.

Il bilancio parla di un successo con oltre 25.000 presenze complessive: tra le novità più apprezzate, il biglietto ridotto per i residenti e il progetto rivolto ai più piccoli e le loro famiglie con il debutto de "La Mercantia dei Bambini", che ha animato piazza Boccaccio e via II Giugno con giochi e attività per bambini e famiglie.

"Anche quest'anno Mercantia ci ha regalato un grande successo - commenta Claudia Centi, Assessore alla Cultura del Comune di Certaldo - Siamo particolarmente orgogliosi del biglietto ridotto riservato ai residenti, un piccolo dono per la nostra comunità accolto con grande favore che ha fatto registrare un +25% di partecipazione dei cittadini certaldesi, tornati per primi a godersi la propria festa.

Grande successo anche per 'La Mercantia dei Bambini', molto apprezzata anche dai commercianti della parte bassa. Ogni sera le piazze hanno fatto il pieno di gente e ritrovare questa aria di festa era sicuramente uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati.

è stata un'edizione costruita per regalare divertimento, ma anche qualità, quella particolarità che solo il borgo di Certaldo sa far vivere: da oggi continuiamo a lavorare per il futuro, per un progetto che possa crescere ancora. Un grazie di cuore a tutta l'organizzazione e alla direzione artistica, per l'impegno e la passione con cui, ogni anno, rendono possibile questa magia."

Alla serata finale ha partecipato con grande entusiasmo anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che si è detto molto colpito della festa e dalla particolarità del borgo immerso in questa atmosfera unica.

“Quella di Mercantia rappresenta un’autentica volontà di relazioni, all’insegna di danze e musiche straordinarie; una festa che contagia e ti entra dentro. In qualche modo con questo Festival la Toscana ritrova un po' il suo Rinascimento.”

Ora è tempo di pensare già alle prossime edizioni: anzi, si è già al lavoro per costruire il futuro del Festival Internazionale Mercantia, motore culturale e turistico per Certaldo e per tutto il territorio

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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