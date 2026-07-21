Morte Fakir a Bologna, oltre 200 persone al presidio a Firenze

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(Foto di archivio)

La manifestazione davanti alla prefettura

Questa sera oltre 200 persone hanno partecipato al presidio a Firenze, promosso da Anpi, Arci e Cgil, per Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. La manifestazione, chiamata "È stato morto un uomo" che si è svolta pacificamente di fronte alla prefettura in via Cavour, ha visto la partecipazione di decine di associazioni che hanno aderito all'iniziativa, consiglieri regionali di Pd, Avs, M5S. Sempre questa sera, martedì 21 luglio, presidio e corteo a Livorno convocato da "Azione Livorno Antifascista", al quale hanno partecipato circa 100 persone.

Avs: "Basta clima disumano e repressione"

"Le immagini diffuse in queste ore sono agghiaccianti e impongono risposte immediate e trasparenti", dichiarano i consiglieri di Avs in Consiglio regionale Lorenzo Falchi e Massimiliano Ghimenti. "Non possiamo restare in silenzio di fronte a quanto accaduto. Sosteniamo con forza l'appello della società civile: è ora di fermare la deriva di un clima sempre più disumano, alimentato da una propaganda di destra che soffia sul fuoco dell'odio e criminalizza gli ultimi invece di affrontare le vere emergenze del Paese, come le diseguaglianze e la povertà".

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