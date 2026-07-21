Lutto per Maurizio Sarri, è morto il padre Amerigo: aveva 97 anni

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Nato a Figline Valdarno il 10 novembre 1928, Amerigo Sarri fu tra i protagonista del ciclismo toscano nel dopoguerra. L'Empoli FC ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa

È scomparso all'età di 97 anni Amerigo Sarri, grande protagonista del ciclismo toscano e padre dell'ex tecnico azzurro e attuale allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri. Nato a Figline Valdarno il 10 novembre 1928, Amerigo si avvicinò al mondo del ciclismo nel dopoguerra.

L'Empoli FC ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore: "Il presidente Fabrizio Corsi, l’amministratore delegato e vicepresidente Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno all’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri per la scomparsa del padre AmerigoA Maurizio e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del nostro Club in questo momento di grande dolore".

Notizie correlate

Volterra
Cronaca
21 Luglio 2026

Bandiere e manifesti vandalizzati alla Festa de L'Unità di Volterra: la solidarietà dal Pd Empoli

Scritte, segni e disegni osceni su manifesti e bandiere del partito. Sono i segni degli atti vandalici commessi nei giorni scorsi nella frazione volterrana di Borgo San Giusto, dove ignoti [...]

Empoli
Cronaca
20 Luglio 2026
Via_del_Giglio_Centro_Empoli_generica

"Bar chiuso, ma restano persone, spaccio e minacce": nuova denuncia dei residenti in centro a Empoli

Un bar-ristorante etnico del centro storico di Empoli che, secondo le segnalazioni di alcuni residenti, sarebbe diventato un "punto di ritrovo per spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti". Era questa [...]

Toscana
Cronaca
20 Luglio 2026

Mala del Brenta, in Toscana confiscati beni per 2 milioni riconducibili a Felice Maniero

Sequestrati beni in Toscana per un valore totale di circa 2 milioni di euro a un soggetto, condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ritenuto a capo [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina