Lutto per Maurizio Sarri, è morto il padre Amerigo: aveva 97 anni

È scomparso all'età di 97 anni Amerigo Sarri, grande protagonista del ciclismo toscano e padre dell'ex tecnico azzurro e attuale allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri. Nato a Figline Valdarno il 10 novembre 1928, Amerigo si avvicinò al mondo del ciclismo nel dopoguerra.

L'Empoli FC ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore: "Il presidente Fabrizio Corsi, l’amministratore delegato e vicepresidente Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno all’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. A Maurizio e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del nostro Club in questo momento di grande dolore".

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