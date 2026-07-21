Morto il pittore Uliviero Ulivieri: "Firenze perde un grande artista"

Il mondo dell'arte e della cultura è in lutto per la scomparsa del pittore fiorentino Uliviero Ulivieri, venuto a mancare all'età di 92 anni. Allievo di Pietro Annigoni, nella sua carriera ha spaziato dalla pittura alla grafica pubblicitaria al fumetto. Le sue opere, curate dalla galleria Faustini Arte, sono presenti in collezioni pubbliche e private nel mondo. Fino alla settimana scorsa aveva lavorato nel suo studio in città.

La sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del pittore fiorentino Ulivieri. "Firenze perde un grande pittore e un artista di straordinario talento, custode della fiorentinità più genuina. Allievo del maestro Annigoni, Ulivieri ha saputo unire una tecnica raffinatissima a uno sguardo unico, capace di raccontare le nostre piazze e la nostra città con ironia, colore e una poesia senza tempo. Attraverso la sua arte, che ha portato l'immagine di Firenze nelle collezioni di tutto il mondo, ci ha regalato un punto di vista originale e sorridente, popolato da personaggi indimenticabili. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato vanno le più sentite condoglianze dell'Amministrazione comunale".

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